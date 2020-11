Kandidati oba tima na rubu suza: 'Bio je puno bolji od mene, a on je ispao'

U večerašnjoj epizodi 'Života na vagi' nastavlja se vaganje, a crvena je linija presudila tko će napustiti show. Marica je bila posljednja iz crvenog tima koja je stala na vagu. Prije vaganja rekla je kako ju je strah da joj vaga neće pokazati dobre brojke jer je baš u PMS-u i divljaju joj hormoni. „Zbilja sam se trudila i ako ispadnem zbog hormona, stvarno nije fer“, komentirala je, no vaga je naposljetku pokazala da ima 3,4 kilograma manje! Marica sada ima 108,7 kilograma. „Ovo otpuštanje strahova stvarno je donijelo rezultat“, sretno je zaključila Marica.

Cijeli se crveni tim izvagao - ukupno su izgubili 14,9 kilograma, a osvojili su i pola kilograma prednosti na vaganju pa su tako izgubili 15,4 kilograma.

Na red je došao i plavi tim u sastavu Zdravke i Ante. Zdravka je prva izašla pred vagu, a Sanja joj je naglasila kako ima i pola kilograma prednosti na vaganju koje joj je poklonila trenerica Maja. „Nije mi svejedno, ne želim otići, sutra mi je rođendan!“ rekla je Zdravka te stala na vagu. Sa 100 kilograma, Zdravka je došla na 97,6, skinuvši tako 2,4 kilograma. Uz pribrojanih pola kilograma prednosti, sada ima 2,9 kilograma manje i našla se ispod crvene linije.

Na red je došao Ante. Na posljednjem je vaganju imao 159,4 kilograma, a rekao je kako želi izgubiti kilograme da obitelj bude ponosna na njega te da želi ostati u showu. Nažalost, vaga je pokazala da je izgubio 3,6 kilograma pa sada ima 155,8, no to nije bilo dovoljno da plavi pobjede crvene.

Svi su bili u šoku, pa čak i članovi crvenog tima, koji su mislili da će ih 'plavci' pobijediti na vaganju. „Čovjek je ginuo na terenu, ali očito su vanjski utjecaji, stres i emocije, učinili svoje. Ovo je dobar rezultat, ali njegov lošiji i zbog toga sad, nažalost, ide kući“, objasnila je trenerica Maja te dodala da njihov slogan 'uvik kontra' očito to znači te da su zato cijelo vrijeme lošiji. Zdravka se u šali nadovezala kako je plavi tim loš zbog plave boje majice. „Pa kud ćeš Dalmatincu dati plavu majicu?!“ komentirala je Zdravka.

Ante je u show 'Život na vagi' došao sa 200,7 kilograma, a iz njega izašao sa 155,8. U showu je izgubio čak 44,9 kilograma na čemu su mu svi zapljeskali. „Ovo ne gledam kao svoj poraz jer sam skinuo gotovo 45 kilograma u devet ciklusa. Ima onih koji će doći do finala, a neće doći do tih kilograma. Da ima šanse, opet bih ovo ponovio!“ zaključio je Ante, a Matej je dodao kako će mu nedostajati jer mu je postao pravi prijatelj, baš kao i Zdravka koja se rasplakala. „Bio je puno bolji od mene, a on je ispao, to mi je bilo najgore“, rekao je Dominik u suzama.

Sutradan je Zdravki bio rođendan i shvatila je kako je ostala jedina članica plavog tima, a Dodo i Bubi zaključili su da su sada jedini muškarci u showu. Na treningu je Maja Zdravku raspoložila tako što joj je napravila ekipu za trening -napuhala je balone na kojima je nacrtala lica te ih odjenula u majice plavog tima. „Jesi li ikada mislila da ćeš imati trenericu samo za sebe?“ zanimalo je Maju, a Zdravka je odgovorila kako se tome nije nadala ni u najluđim snovima. „Presretna sam zato što imam kandidata ispod 100 kilograma!“ zaključila je na kraju Maja.

Vijoleta je, pak, Edi rekla kako joj ne pada na pamet vratiti se na staro kad izađe iz showa te da se odnedavno gleda cijela u ogledalo.

Maja je Zdravki otpjevala pjesmu za rođendan, odigrale su i badminton, no tu nije bio kraj iznenađenjima za slavljenicu. Maja joj je dovela instruktoricu plesa na šipki jer je Zdravka rekla kako bi to voljela probati pa su ona i instruktorica Mia odradile trening. No ni tada nije bio kraj veselju. Naime, članovi crvenog tima iznenadili su Zdravku pjesmom, prskalicama, buketom cvijeća i Dinamovim šalom, što ju je posebno nasmijalo jer joj je šal darovala Vijoleta. „To je poklon sa sjevera da nas uvijek nosiš sa sobom u srcu“, objasnila je Viki. „Nisam mogla očekivati bolji rođendan. Danas lebdim!“ presretna je bila Zdrave.