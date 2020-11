Gledatelji komentirali Ninu Martinu iz ŽNV: 'Na televiziji izgleda drukčije nego na Instagramu'

Nina Martin Korbar, bivša sudionica "Života na vagi", posljednjih mejseci redovito na Instagramu objavljuje fotografije na kojima pokazuje kako je smršavjela. Nedavno je otkrila da trenira četiri puta tjedno i to u teretani koju je nedavno otvorila s Marijem Mandićem s kojim se zbližila upravo u ''Životu na vagi''. Svojim pratiteljima u zadnje vrijeme redovito ističe tanji struk i dobiva hrpu pohvala.

Nina i Mario večeras će gostovati u RTL-ovoj emisiji "Život iza vage", gdje će govoriti o svojim isksutvima nakon emisije, a na Facebooku je objavljena najava emisije. Gledatelji su u komentarima primijetili kako Martina na snimci ipak ne izgleda toliko mršavo kao na Instagramu.

- Puno deblja je Martina ovdje nego na svom Instagramu, napisala je jedna korisnica Facebooka, a zatim su se zaredali komentari.

- A tko na Instagramu izgleda prepoznatljivo od "slavnih" ? Čitaj - skoro nitko.

- Ovdje je na kamerama, a slike se lijepo urede, bili su samo neki od komentara na račun Nine Martine, a neki su komentirali kako ni njen dragi Mario ne izgleda mišićavo kao na Instagramu.

Foto: Facebook

Inače, Nina Martina pratiteljima na Instagramu rekla je i kako trenutačno ima 87 kila, dok je u najdebljoj fazi, prije 10 godina, imala čak 150 kilograma.

- Ako puno vas zanima kako je izgledala moja najdeblja faza još prije showa, neki nisu ni vjerovali da sam imala 150 kg, pa evo... odlučila sam podijeliti fotke iz svoje najdeblje faze koje još niste vidjeli... lijeve fotke su uslikane prije skoro 10 godina kad sam imala 18 godina i 150 kg, a desne fotke su danas odnosno kroz zadnjih godinu dana na kojima imam 87 kg. Naišla sam na ove fotke slučajno nekidan na starom laptopu i iako sam svjesna da sam to nekada davno bila ja, svejedno sam skoro pala u nesvijest od šoka da sam to actually nekad davno bila ja, napoisala je Nina Martina.