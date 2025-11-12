Kava kao inspiracija donijela je novi izazov u MasterChef kuhinji, pokrenuvši raznolika i neočekivana rješenja na tanjurima kandidata. U zadanih 50 minuta svatko je imao slobodu birati hoće li kavu ili cappuccino koristiti u slanom ili slatkom kontekstu, pri čemu je upravo svestranost namirnice postala odlučujući faktor.

Kao što je i naglašeno prilikom predstavljanja zadatka, kava se može koristiti i u slanim i u slatkim jelima, npr. kao marinada za meso, za demi-glace, u slasticama, biskvitima i kremama. Kava jelima daje svoju prepoznatljivu gorkastu aromu i zemljanu boju. Kandidati su imali zadatak pronaći ravnotežu između intenziteta kave i ostalih komponenti na tanjuru.

Kandidati MasterChefa okušali su se u zadatku s nesvakidašnjim sastojkom

Jurica je u izazov ušao sigurno i fokusirano, poručivši: „Koristio sam kavu u jelima, tako da sam samopouzdan za današnji zadatak“, dok je Vjekoslav zadatku pristupio opušteno rekavši: „Volim piti kavu, volim jesti tiramisu, kojeg nikad nisam sam radio“, naglašavajući pritom da mu je cilj jednostavno uživati u kuhanju.

Tanjuri koje su natjecatelji pripremili, a žiri će tek kušati, otkrivaju različite pristupe i razine kreativnosti. Egon je kavu spojio s tamnom čokoladom i iskoristio kao temelj za umak, dok je Vjekoslav pripremao slano jelo s ramstekom i raviolom, također s umakom od kave. Krunoslav se odlučio za lungić na naglo, poslužen uz ragu od šljiva i espumu s cappuccinom. Endrina se poigrala s teksturama i oblicima, izrađujući perlice za tanjur na kojem je središnje mjesto zauzeo ljubičasti luk. Selma je odabrala pripremu mesnog jela s gustim tamnim umakom, dok je Mark svjesno odustao od borbe za imunitet: „Ne idem na karticu imuniteta, neka netko drugi dobije.“

Žiri je najavio da će kušati samo ona jela koja su ih po nečemu posebno zaintrigirala, što je dodatno naglasilo važnost svakog detalja. „Svaka komponenta koju stavite na tanjur može biti presudna“, podsjetio je chef Goran. Čija će jela žiri kušati i kome zahvaljujući iznimnoj izvedbi uručiti karticu imuniteta, ne propustite pogledati u sljedećoj epizodi MasterChefa.