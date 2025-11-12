Poljupci padaju, ljubomora raste! Dejan bacio oko na tuđu djevojku, a Josip izgubio glavu: 'Odmah smo znali da je to to'

U 'Ljubav je na selu' uslijedio je nastavak upoznavanja sa zlatnim djevojkama. Nakon što mu je došla Ajda, najmlađi farmer Dejan imao je „čast“ upoznati još jednu svoju zlatnu damu. Ušetala je 18-godišnja Dora iz Osijeka, koja je odmah dala do znanja da traži ozbiljnu vezu. Nakon početne nervoze i pitanja, stiglo je vrijeme da je Dejan i upozna, a uzbuđenje nije skrivao. Bio je i više nego zadovoljan i odmah ju je poveo na razgovor nasamo. „Nemam komentara“, rekla je Matea, a Ajda je smatrala da je to znak ljubomore jer više nije jedina. Dejanu je zasmetalo što Dora na prvu nije baš bila komunikativna već je iz nje morao izvlačiti odgovore. „Prvo bih upoznao Doru pa tek onda, ako kliknemo, djeca, brak, ne bih na blef“, priznao je.

Svoju zlatnu djevojku konačno je dočekao i Tomislav, a iza pregrade je sjela Miljana iz Beograda. Odmah je preuzela inicijativu i ispitala ga kakve djevojke voli i želi. „Sviđa mi se, samo volio bih ipak da ima dužu kosu“, poručio je mladi farmer kad ju je ugledao. I ostale Tomislavove djevojke smatrale su kako bi mogli biti dobar par. Farmer ju je odmah uhvatio za ruku i zajedno su prošetali poljem uz zalazak sunca. „U toj haljini izgledala mi je kao u vjenčanici, kao da sam mladoženja“, Tomislav je priznao, „Drago mi je što imam veći izbor. Vidjet ćemo što će se događati. Zec je još u šumi, nećemo praviti ražanj.“ Josip E. već je bio na poziciji, spreman dočekati svoju novu damu, a ušetala je Radmila iz Rijeke. Farmera je zanimalo sve o njoj i imao je dobar predosjećaj slušajući je. Kazala mu je kako voli trenirati, kuhati, uči španjolski jezik i obožava putovanja.

„Volim sve kao i ti“, bio je zadovoljan, jedva čekajući da je vidi, poručivši kako želi divlju ženu, spremnu za akciju. A kad su se ugledali, zagrljaj nije prestajao, pa ih je morala razdvojiti Anita. „Njegova prva reakcija bila je tipično muška“, smatrala je Dottie. No i Josipa je čekalo iznenađenje, stiže mu još jedna dama – Sanja iz Njemačke, koja je na prvu bila vrlo tajnovita, posebice oko svojih godina. „Kad sam je ugledao, prvo sam ostao šokiran ljepotom. Žena je stvarno model“, priznao je Josip potpuno očaran. Zbunjenog Josipa čekao je kratki razgovor sa svakom njegovom damom, a prednost je dobila Radmila. „Nismo si baš mogli postaviti neka pitanja, odmah smo znali da je to to“, Josip je i dalje bio kao u transu, a odmah joj je ukrao i nekoliko poljubaca.

„Ništa nije ni prebrzo ni prekasno, to je stvar trenutnog osjećaja. Kako se čovjek osjeća u tom trenutku, tako treba napraviti“, smatrala je Radmila, „Jedva sam čekala da se poljubimo.“ „Čim smo došli jedno uz drugo, ruke su same letjele“, kazao je Josip, „Da sam mogao opisati ženu, bila bi takva kao ti.“ Uslijedio je i razgovor sa Sanjom, no nakon Radmilinih poljubaca, teško je bilo naći riječi. Šećer na kraju bio je Robert koji je tiho čekao svoj red za upoznavanje zlatne Ankice iz Šibenika. Tražio je riječi i teškom mukom postavljao pitanja. „Kao da se nije pripremio. Ili mu je bio težak dan“, Ankica je primijetila. „Nisu nikakav par. Nije njegov tip, nema smisla“, Riva je donijela svoj sud, a složile su se i ostale. Sramežljivi Robert bio je zadovoljan viđenim, odmah ju je uzeo za ruku i poveo na razgovor, a bez ostalih znatiželjnih očiju polako se opuštao.

„Najvjerojatnije ću joj dati šansu“, zaključio je. A nakon uzbudljivih susreta sve je kulminiralo novim tulumom. Robertove dame naljutila je zlatna Ankica koja se nije htjela upoznati i družiti s njima, no ona je imala opravdanje – čekala je da farmer poduzme prvi korak i upozna je s njima. Josip E. i dalje se nije odvajao od Radmile, a pali su i novi poljupci. Josip Đ. iskoristio je vrijeme da još malo bolje upozna svoju zlatnu Kseniju s kojom je kliknuo na prvu. Dejan je plesao s Ajdom, a već je imao planove. „Još ne zna francuski poljubac, kaže da nikad nije probala, nadam se da ću je ja to naučiti, kazao je. No nije trebalo dugo da Dejan baci oko i na Tomislavovu Miljanu koju je nagovarao na poljubac, no uspješno ga je odbijala. Je li ipak popustila, pokazat će nova epizoda 'Ljubav je na selu', sutra od 21.25 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.