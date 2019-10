Kandidat šokirao priznanjem: 'U sedam godina udebljao sam se sto kila'

Kandidati 'Života na vagi' sunčan dan započeli su na plaži uz mali izazov u kojem su na supovima (surf daskama), svatko za sebe morali veslati, a najboljeg je za nagradu čekao osobni imunitet. Na kraju izazova najbolji iz svakog tima bili su Roko i Vlado, koji su se zatim natjecali jedan protiv drugog, a konačnu pobjedu odnio je Roko zaradivši osobni imunitet.

Odmah poslije izazova uslijedio je i trening. Maja je svoje Štrumpfove pitala po kojem su principu izbacili Ivana iz showa, a kada su joj objasnili da su išli po principu tko je izgubio najmanje kilograma, zaključila je da su mogli i bolje odlučiti. ''Ja poštujem njihovu odluku ali, jesu li mogli drugačije? Možda su i mogli!'', zaključila je Maja.

Trenericu je zanimalo kakvi su odnosi u timu, a svi su komentirali da je Držislav potonuo i udaljio se od svih njih. ''Ne pušim, ne pijem kavu, koristim svaki trenutak da opustim kralježnicu i treba mi moj mir. To je moje punjenje baterija'', rekao im je Držislav.

Foto: RTL

Maja i Edo s timovima su odlučili odraditi trening imena „Nemam vremena“. I dok je Maja svoje povela u teretanu, Edo je sa svojim Zmajevima pošao u šumu želeći im pokazati da izlike ne postoje i da se trening može odraditi bilo kada i bilo gdje. Marino je otkrio Edi da se u sedam godina uspio udebljati sto kilograma i da zna da se jako zapustio jer nije jak u glavi.

''Pokazali smo da jednostavnim strukturiranim kretnjama uz pravilno doziranje opterećenja možete napraviti sjajan posao'', objasnio je Edo.

Edo je upitao vođu Zmajeva, Roka, kako gleda na to da neki kandidati puše prije treninga. ''Mislim da bi ti trebao dignuti letvicu. Pola sata prije treninga, koga vidiš s cigaretom ili pričaj s njim ili im udari neki penalčić ili kaznicu. I tko kasni nekoliko minuta bez razloga, ne daj mu da trenira. I daj da to bude više kao u vojsci jer će ti onda tako početi fušati i u vježbama'', ozbiljan je bio Roko. ''To ćemo odmah promijeniti!'', rekao mu je trener i dodao da mu se sviđa kako Roko razmišlja i potaknuo ga da samo tako nastavi.

Treneri su odlučili da vođe timova odmjere snage u tome tko je bolji i jači usput im postavljajući pitanja poput zašto su se zapustili.

Kandidatima je u posjet došla klinička i sportska psihologinja Iva Brozičević Dragičević i održala radionicu ''Moji krivci negativne emocije''. ''Razgovarat ćemo o ljudima, stvarima i okolnostima koje oni krive za svoje sadašnje stanje i o negativnim emocijama'', rekla im je Iva te dodala da ne želi gasiti požar, već pomoći ljudima da steknu zdrave životne navike. Također, otkrila je da u Hrvatskoj svako peto dijete ima problem debljine. Ivan je rekao da je baš zbog toga i došao u ovoj show kako bi svome djetetu bio uzor i pokazao kako se sve može.

Razgovarali su i o uvredama i kako se s njima nose. ''Vrijeđajući osobe koje imaju problema s težinom, ljudi ne shvaćaju da lupanje na psihu može lupiti na razne načine. Netko će se povući, tako sam ja radila, netko će pasti u toliku depresiju da se neće moći iskobeljati, netko će popiti tablete jer neće moći spavati, a netko će uzeti nož i ozlijediti se'', objasnila je Mirna. ''Odrastala sam uz krivnju prema sebi jer bih uvijek jela, i kad je dobro i kad je loše'', rekla je Nea.

Psihologinja ih je zamolila da na papirić napišu koji su njihovi krivci za debljanje i koja ih emocija povezuje s tim krivcem. ''Moj krivac leži isključivo u meni'', rekla je Sara. ''Što god mi se dogodi negativno u životu nadomjestim to hranom i poslije sam ljut na sebe'', rekao je Nenad te dodao da za svoje stanje krivi sebe. ''Jedini krivac sam ja sam i jako sam ljut na sebe'', pročitao je Vlado što je napisao na papiriću.

''Prije sam krivila druge, a sada sam svjesna da sam ja kriva. Ja znam jesti iz dosade'', priznala je Ana. Ivan je, pak, otkrio tešku priču zbog čega misli da je Domovinski rat utjecao na njegovu prekomjernu težinu kada mu je pola obitelji ubijeno. ''U jednom danu izgubite pola obitelji. Saznate da su vam odveli brata, tri ujaka, da su vam dva bratića poginula. Da su tetak i tetka poginuli išavši po sitnice. Mi smo se svi nadali da su njih odveli sve i da će se vratiti kući. I onda dolazi '96. i masovne ekshumacije, a tijela dolaze jedno po jedno, a vi onda samo imate sprovode'', ispričao je Ivan.

Na kraju radionice kandidati su svoje izlike zavezali za balon i pustili u zrak kako bi okrenuli novu stranicu u životu.