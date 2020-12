Kakva promjena! Ella slavi 30. rođendan, pratitelje iznenadila novim izgledom

Influencerica Ella Dvornik danas je napunila 30 godina, na društvenim se mrežama pohvalila veliko promjenom izgleda. Naime, ponovno je promijenila boju kose, koja je donedavno bila smeđa s dva deblja plava pramena koji obrubljuju lice. U treće desteljeće se ipak odlučila zakoračiti s malo efektnijom bojom.

"Flirty & thirty. Ulazim u 30-te vatreno!!! Hvala na vašim prijedlozima za boju, bakrena je pobijedila" napsiala je uz fotku na kojoj pokazuje novu frizuru.

Foto: Instagram

Pratitelji su je odmah nagradili lajkovima i komentarima.

"S ovom frizurom sličiš na glumicu Anyu Taylor-Joy", "Ista si Beth iz Daminog gambita", "Znači, kao frizer moram reći da je ovo top", "Tebi svaka boja stoji, ti si žena kameleon", pisali su joj između ostalog uz čestitke.

Ella je u posljednje vrijeme fokusirana na privatan život zbog čega je nedavno s objavom kasnio i njezin vlog. Dvornik se tada javila obožavateljima i otkrila što je uzrok kašnjenja. "Ljudi vlogmas će kasniti. U potrazi za kućom izmorila sam se i nemam snage montirati do 1 ujutro. Hvala na razumijevanju", napisala je na Instagram Storyju.Vlogmas je nova pošast kojoj su se okrenuli influenceri. Riječ je o postavljanju videosnimki osobne prirode na YouTube, od prvog prosinca pa sve do Božića. Ella je već u rujnu objavila kako se s obitelji namjerava odseliti iz Zagreba, najvjerojatnije u Istru.

"Imam sve manje strpljenja za Zagreb, želim što prije naći tu kuću koju ću nazvati domom. Korona mi nije nimalo pomogla u tom procesu koji je i ovako i onako naporan u našoj državi. Al čisto manifestacije radi i da pošaljem energiju u svemir pa mi se možda ostvari (jer sve drugo sam probala). Pronaći ću taj dom najkasnije do trećeg mjeseca! I evo upravo sam na putu OPET za Kvarner i Istru i držim fige da ćemo pronaći to što tražimo. I to su neke moje misli zadnjih par dana. To i naravno moja Pinterest ploča koja je prepuna kuhinja koje koštaju valjda više nego ta kuća", otkrila je nedavno Dvornik.