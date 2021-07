Vruće fotke! Žanamari pozirala u badiću: 'Svaki dan bez šminke, mali obroci i veliki kokteli'

Pjevačica Žanamari Perčić ponovno je iznenadila pratitelje fotografijama svojeg isklesanog tijela. Naime, Žanamari je objavila dvije fotke na kojima izgleda odlično. Na jednoj od njih pozira na moru u badiću dok je na drugoj, lini se spremna za izlazak, iako na sebi ima samo gornji dio badića, pripijene tajice i štikle.

Foto: Instagram

- Ten boje cimeta, svaki dan bez šminke, bikini umjesto odjeće, mali obroci i veliki kokteli, hotel s 5 zvjezdica u najljepšem gradu na svijetu - stoji uz objavu pjevačice koja je uz fotke podijelila i svoju listu ciljeva za odmor.

Foto: Instagram

Fotka u badiću skupila je preko 11 tisuća lajkova, dok je fotka u tajicama nešto novija i ta je zasad skupila preko četiri tisuće.

Osim lajkova dobila je i gomilu komplimenata.

'Predivna', 'Vrh', 'Uživaj na odmoru', 'Izgledaš sjajno' pisali su joj pratitelji.

Podsjetimo, Žanamari je nedavno u objavi otkrila kako joj Instagram briše fotografije na kojima je u kupaćim kostimima koje sama dizajnira. Pozirala je omotana tkaninom od koje će uskoro napraviti bikini jer joj brišu fotke, našalila se.

- Ovo je možda jedini način da nosim svoj badić na Instagramu, a da me Instagram algoritam ne restrikta. Pa evo jedna iz proizvodnje koja možda i uspije doći do vas. Uskoro ću isfurati badić u ovom materijalu, pa eto bilo bi divno da me nitko ne prijavi za prekršaj, jer sam obukla kupaći kostim kojeg sam i dizajnirala. Ako se to nastavi događati morat će se moji dečki s kojima surađujem fotkati u bikinijima umjesto mene. Čujem da dečki smiju biti na plaži čak i na Instagramu. Žene će uskoro morati ovako fino doći u tvornicu po par metara materijala i umotati se do grla za fotke s ljetovanja - napisala je.

