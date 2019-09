Kako je mladi glazbenik srušio sve rekorde i postao uspješniji od U2

Nakon što je oborio rekord u zaradi na glazbenoj turneji, odlučio je – reći zbogom. Osebujni engleski vokalist Ed Sheeran, glas koji stoji iza hitova poput “Shape of You” i “Castle on the Hill” koji su također rekordni po broju zemalja u kojima su bili na vrhu top-lista, skinuo je s trona turneju “360” grupe U2 iz 2010. i 2011. Njegova je turneja “Divide”, s kojom je kružio svijetom protekle dvije godine, već počekom kolovoza otkucala 736 milijuna dolara na brojaču što je bilo za milijun više od U2 koji su zaradili 735 milijuna. I onda je Ed Sheeran rekao – doviđenja.

Dakle, ipak ne “zbogom” jer engleski je pjevač najavio dvogodišnju pauzu da bi više vremena posvetio supruzi Cherry Seaborn. Može tu biti i koječega drugoga, jer popularni je pjevač stalno u fokusu, na pozitivan ili negativan način. Tako ga, recimo, često, pa tako i posljednjih dana, optužuju za plagiranje. Kolega pjevač Sam Chokri dokazuje da je Sheeran ukrao refren njegove pjesme “Oh Why”. Poslao je pjesmu nekim Sheeranovim prijateljima, da bi onda svoj refren čuo dvije godine kasnije u megahitu “Shape of You”, također rekordnoj pjesmi koja je bila broj jedan u čak 34 države, a bila je, jasno, i najslušanija pjesma 2015. Chokri čak tvrdi da on nije jedini kojeg je Sheeran oštetio, navodno je krao i od TLC-a, Shaggyja ili country-pjevačice Jasmine Rae. I diskografi su reagirali

– Edu Sheeranu zamrznute su tantijeme na pjesmu “Shape of You”. A to nisu mali iznosi, do sada je samo od te pjesme pjevač zaradio 20 milijuna funti. Pa se onda pojavio Stormzy, zvijezda grimea, žanra elektroničke glazbe. Sheeran je snimio single tog žanra s tri poznata MC’a, a Stormy ga je optužio da to njega uopće ne zanima, već da je pjesma snimljena samo kako bi on ispao neka faca.

Što je tu legitimno, a što nije ostaje tema za neke šire rasprave. Ali, činjenica da je Ed Sheeran jedan od najtiražnijih pjevača današnjice nepobitna je, od glazbe je zaradio 160 milijuna funti što je i više nego impresivan iznos. Sheeran je svakako i dokaz kako se glazbena industrija mijenja te ju je potrebno promišljati drukčije nego prije desetak godina. Naime, na svojoj turneji “360” U2 je održao 110 koncerata mahom na stadionima s prosjekom posjećenosti 66.091 gledatelj. Sheeran je ostvario gotovo dvostruko manje, 34.451, nije nudio VIP ulaznice, a prosječno je ulaznica bila jeftinija 14,2 posto.

No, Ed Sheeran će na kraju svoje turneje imati 255 koncerata iza sebe. Prilično impresivno za bilo čiji standard. I k tome uspio je snimiti i novi album “N0 6 Collaboration Project” u kojem su objavljene suradnje s Cardi B, Brunom Marsom, Eminemom, Justinom Bieberom te spomenutim Stormzyjem. Taj je novi album već broj 1 u Velikoj Britaniji i SAD-u, a dva su njegova singla, “I Don’t Care” i “Beautiful People” na vrhu top-lista singleova u Velikoj Britaniji. Ukupno je do sada prodao 150 milijuna ploča. I sve te uspjehe ostvario je do 28. godine.

Sve je to dosta nevjerojatno za momka svilena glasa koji je od mladosti pokazivao izniman interes za glazbu. Otac, kustos i predavač u lokalnom muzeju u gradu Halifaxu u zapadnom Yorkshireu, pokrajini Velike Britanije, često ga je vodio na glazbene događaje stimulirajući ga da razvija svoj talent. Ed je, naime, počeo pjevati već s četiri godine u crkvenom zboru, po žicama gitare prebirao je u osnovnoj školi. Sklonost umjetnosti i kulturi u njegovim je genima. Jer, majka Imogen objavljivala je tekstove na novinskim stranicama kulture, a dizajnirala je i nakit. Roditelji su u nekom trenutku osnovali i neovisnu konzultantsku kuću za umjetnost Sheeran Lock. Brat Matthew također je talentirani glazbenik, kompozitor. S Edom i Andreom Bocellijem napravio je pjesmu “Perfect” koja je na prvom mjestu britanske top-liste sjedila gotovo dva mjeseca. Ed Sheeran s očeve je strane podrijetlom Irac, a jednom je rekao da potječe iz zaista velike katoličke obitelji. U školi je odmalena imao problema jer je bio crvenokos i mucao je. Loše izvedena operacija u dječjoj dobi ostavila mu je problem s govorom i lijeno oko zbog kojega je nosio velike naočale. A to je za sobom donijelo i nesigurnost zbog koje bi se u odgovaranju za ocjenu pred razredom jednostavno paralizirao. Bio je predmet ismijavanja u školi i bullyinga, a zbog svega toga prestao se i javljati na nastavi, ne mariti više za svoje obrazovanje.

– Mrzio sam osnovnu školu, plakao sam cijele dane – rekao je sjećajući se tog dijela svog djetinjstva.

No, s devet godina sve se promijenilo.

– Došao je moj stric Jim i rekao mi da je Eminem novi Bob Dylan, da je sve to vrlo slično, sve je to pričanje priče, pa mi je tata kupio Eminemov album “The Marshall Mathers LP”, a da nije ni znao što je na toj ploči. Svaki dan učio sam riječ po riječ, od početka do kraja, sve sam znao do desete godine. Eminemovo brzo, melodično i ritmično repanje pomoglo mi je da se riješim mucanja – otkrio je Ed Sheeran.

Glumio u Igri prijestolja

I lijeno je oko u međuvremenu nestalo, a crvena je kosa postala njegov zaštitni znak. Drugi je prijeloman trenutak u pjevačevu životu susret s kantautorom Damienom Riceom koji tada 11-godišnjaku daje preporuku – piši svoju glazbu! Otišao je kući i cijeli dan pisao. U srednjoj je školi do kraja razvio svoj interes za glazbu, pridružio se jednom bandu.

– Glazba je jedna od onih stvari koje vam daju samopouzdanje zbog kojeg možete sami sebi reći “zaista mogu napraviti nešto dobro i kako treba”, kazao je pjevač u jednoj emisiji. Ambicija je za glazbenom karijerom rasla. S 14 godina za ljetnih praznika otišao je u London s gitarom i ruksakom nadajući se nastupima. Već za koju godinu objavio je i prve snimke, nastupao kao uvod za nastupe tada renomiranih londonskih bendova. Za te londonske godine veže se priča da je na putu do uspjeha bio i beskućnik. Takve su tvrdnje mediji izvukli iz konteksta njegove knjige “Ed Sheeran: A Visual Journey” u kojoj piše da je nekoliko noći nije imao gdje prespavati pa je oko ubio ili na postaji Central Line ili ispred Buckinghamske palače.

Dakle, i jest i nije, odnosno nije baš da je propao, ali nije mu bilo ni najlakše u životu svake londonske večeri. A tada je već imao 18 godina. K tome, tog se doba čak i rado sjeća iako mu doista nije bilo lako.

– U Londonu sam proveo četiri godine, ali u jednom trenutku doista izgubio krov nad glavom pa sam spavao kod prijatelja koje sam tamo upoznao. Pri tome sam se dobro zabavljao jer je među tim ljudima bilo i onih koji su imali neka iskustva koja baš i nisu primjerena za uho 18-godišnjaka. Kada bi se dogodilo ne bih imao gdje prespavati, nakon nastupa sa scene bih upitao ima li tko slobodan kauč. I obično bi upalilo! Ne uvijek, u tim trenucima, kada ostanete bez novca, gladni, s praznim mobitelom, počnete malo razmišljati o svemu – prisjeća se tih godina Sheeran. A onda u priču ulaze društvene mreže. Ed Sheeran jedan je od onih pjevača koji je shvatio kakav potencijal imaju. Počeo je stavljati svoje videouratke na YouTube gdje ga je primijetio reper Example kojemu se toliko svidio da ga je pozvao na zajedničku turneju. Sheeran je uočio kakva je moć društvenih mreža i interneta možda i malo prije drugih, pet je godina stvarao svoju virtualnu publiku doguravši samo na Instagramu do 17,3 milijuna pratitelja. I onda je rekao – dosta mi je.

– Pozdrav svima. Uzimam odmor od svojeg iPhonea, e-mailova i svih društvenih mreža na neko vrijeme. Bila je to sjajna zabava proteklih pet godina, ali shvatio sam da svijet gledam očima koje nisu moje pa ću iskoristiti priliku da se maknem od objava svega što sam radio i gdje sam bio te krenem putovati svijetom da vidim sve što sam propustio. Moja obitelj i prijatelji razumjet će što se na neko vrijeme mičem, a i upravo snimam treći album. Vidimo se sljedeće jeseni, hvala vam što ste bili nevjerojatni – napisao je pri napuštanju društvenih mreža. Ali stanka je potrajala dvije godine.

– Kakva je to bila promjena. Kupio sam iPad i onda odustao od e-maila. Više se nisam morao buditi da bih odgovorio na 50 poruka ljudi koji stalno nešto traže. Sada se probudim i popijem čaj – opisao je efekte svoje digitalne detoksikacije Ed Sheeran. U tom procesu obrisao je pjevač i svoj profil na Twitteru, i to zbog gomile negativnih komentara koji očito nisu svojstveni samo hrvatskom cyber prostoru.

– Uključio bih se i onda vidio da tamo nema ničega drugog osim ljudi koji pišu zlobom inspirirane komentare. Jedan takav upropasti mi cijeli dan – rekao je u jednom intervjuu. Ipak, shvaćajući kakva je moć društvenih mreža koristi li ih se na pravi način, Sheeran je zadržao svoj Instagram, najpogodniju mrežu za objavljivanje fotografija s Eminemom ili bilo kojom drugom velikom svjetskom zvijezdom s kojom je surađivao. A takvih nije mali broj. Osim toga, mogao je staviti i jednu unikatnu izvedbu, onu u popularnoj seriji “Igra prijestolja”. Pjevač je veliki fan jedne od najgledanijih TV serija dosad, ali i u glumačkoj postavi serije ima njegovih fanova. To je Maisie Williams koja je tumačila lik Arye Stark.

– Ed Sheeran ima prekrasan glas i znali smo da je fan serije, ali i da je Maisie Williams njime opsjednuta. Tako smo uvijek razmišljali da bi bilo zgodno da ga angažiramo za neku scenu s Maisie – rekao je jedan od autora serije David Benioff. Međutim, u sceni je Sheeran barjaktar vojske Lannisterovih. Prema tome, ako je u istoj sceni i Arya, moglo se pretpostaviti da će tamo biti mrtvih. No, to se nije dogodilo. Sjećamo se da je na grupu vojnika Lannistera Arya naletjela čuvši Sheeranov lik kako pjeva, a sve je završilo uz kapljicu njezina kupinova vina i slastan komad pečenog zeca. I zbog čega su fanovi serije povukli pitanje zašto je ta scena uopće snimljena. Ne čini se da je pjevača to nešto osobito pogodilo.

Navija za Ipswich

Iz te se zadnje turneje vidi da mu je popularnost veća nego ikad. Jer, na Divide Touru koji je obuhvatio 255 nastupa Sheeran je nastupio pred ukupno devet milijuna ljudi u 893 dana, u 46 zemalja, 175 gradova, proputovao je gotovo 300.000 kilometara. Među članovima njegove ekipe dvije su osobe slomile ruku, ali dogodila su se i tri braka i rodila se četiri djeteta. U međuvremenu mu je i broj pratitelja na Instagramu narastao na gotovo 32 milijuna.

Svatko normalan doživio bi tzv. burnout ili se barem dobrano umorio. Pa je tako bilo i s crvenokosim Edwardom Christopherom Sheeranom koji je, dakle, objavio da uzima 18-mjesečnu pauzu. U međuvremenu se i oženio za ljubav iz mladosti Cherry Seaborn. Izjavio je da je upravo njoj posvetio svoj veliki hit “Perfect”. Još je zanimljivije da je informaciju o njihovoj vezi prva objavila velika Sheeranova prijateljica Taylor Swift tajno objavivši fotografiju koju je snimila na jednoj svojoj zabavi.

Ima toga još, pjevač je strastveni navijač Ipswicha FC, ali i skupljač Paninijevih sličica pa je tako skupio cijeli album Svjetskog prvenstva 2014. godine. U politici obožava lidera laburista Jeremyja Corbyna, a s grupom drugih istaknutih glazbenika potpisao je javno pismo bivšoj premijerki Theresi May za ponavljanje referenduma o Brexitu.