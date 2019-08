Nakon što je s trona zarade svrgnuo U2, slavni pjevač najavio povlačenje!

Britanski glazbenik Ed Sheeran svojom je turnejom "Divide", koja je završila ovog tjedna u Ipswichu, blizu njegovog rodnog grada Suffolka, srušio s trona U2.

Naime, njihova turneja "360", tijekom koje su održali i dva koncerta u Zagrebu, dosad je bila najisplativija glazbena turneja u povijesti Sa zaradom od 775, 5 milijuna dolara na 256 koncerata Sheeran je pretekao U2 za 40 milijuna dolara. Na trećem mjestu sad su Guns N'Roses s "Not In This Lifetime" turnejom (561,1 milijun dolara), četvrti su Rolling Stones i čuvena "A Bigger Bang" turneja (558,2 milijuna dolara), a peti Coldplay i turneja "A Head Full of Dreams" (523 milijuna dolara).

Da bi sve ovo bilo još impresivnije valja spomenuti i kako je Sheeran prodao 8,9 milijuna ulaznica za svoje koncerte, a nastupio je na šest kontinenata. Za razliku od U2 i drugih bendova, Ed je cijelo vrijeme sam na pozornici, a nastupa samo uz gitaru i sempler. Nema ni promjena kostima, vizualnih efekata, pratećih vokala i plesača. Ovaj rekord samo je vrhunac mnogih rekorda koje je 28-godišnji glazbenik postavio posljednje tri godine s albumom "Divide". Nakon posljednjeg koncerta Ed je odlučio uzeti pauzu, kako bi proveo više vremena sa suprugom Cherry Seaborn, s kojom se vjenčao u prosincu 2018.

- Kao što možda znate, ili ne znate, na turneji "Divide" sam više od dvije godine i sada je posljednji dan cijele stvari. Ima nešto gorko/slatko u tome. Volim što ste svi ovdje i što sve završavamo u Ipswichu. Ovo je moj posljednji koncert u vjerojatno idućih 18 mjeseci - kazao je Ed Sheeran.