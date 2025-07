Kad je Oliver dobio blizance u kući ih je živjelo jedanaestero: 'Onda smo dobili stan od općine i preselili se'

Na današnji dan, 29. srpnja, točno prije sedam godina napustio nas je velikan hrvatske glazbe, legenda i ikona Oliver Dragojević. No iako bez glazbe nije mogao zamisliti svoj život, njegova istinska ljubav bila je upravo njegov obitelj, supruga Vesna i sinovi Damir, Davor i Dino, ali baš kao i brojna unučad. Naime, najstarije Dinu supružnici su dobili 1975. godine, a iako je danas čest slučaj da i otac bude prisutan na porodu, Oliver je jednom prilikom otkrio da on to nije mogao. – Ja to ne mogu. To je velika tegoba za ženu. Ne znam predstavlja li joj olakšanje to što je suprug pokraj nje. Ne znam. Bolje ju je vidjeti kada nije onako sva nervozna, slomljena... Tu sliku onda pamtiš – kazao je iskreno pokojni Oliver.

Tri godine poslije u njihov su splitski dom stigli i blizanci Davor i Damir koji su unijeli dodatno veselje u njihovu brojnu obitelj. – Kad su došli blizanci, znači 1978. godine, doma nas je bilo čak jedanaestero. I pas, vučjak. Onda smo dobili nekakav stan od općine i preselili smo se, žena, troje djece i ja. Tada nam je bilo puno lakše. Mogu reći da je Vesna glavna u kući, ali i da svatko ima neki svoj prostor – ispričao je kasnije glazbenik koji je posao djed 2008. godine. Sin Dino i nevjesta Nevena dobili su sinčića Duju, a Oliver nije mogao sakriti svoje oduševljenje tada novom prinovom u njihovim životima.

– Kako se osjećam? A lipo, kako drukčije? Duje je naš novi čovik, član familije, a ime je dobio zato što je rođen 7. svibnja, na Svetog Duju – obrazložio je tada vrhunski glazbenik. Ubrzo se obitelj povećala pa su tako Nevena i Dino 2011. dobili i blizance Luciju i Tonija, a i mlađa braća krenula su njegovim stopama. Damir i njegova supruga Vanda 2014. dobili su kćer Margitu, a u ožujku 2017. i sina Vinka.

– Dok se nisu rodili unuci, nisam primjećivao da vrijeme brzo prolazi. Kada ih gledam kako rastu, to me asocira na pšenicu koju posiješ prije Božića i onda iznikne kad treba... – zaključio je Oliver. Na pitanje kakav je djed, popularni je pjevač odgovorio: - Jako volim unuke, obitelj, to ne trebam ni govoriti. Unuci su živahni pa se, iskreno, nakon pola sata umorim od druženja. Zato je kriva ova moja profesija, izgubio sam puno živaca jer surađujem s puno ljudi. U konačnici, mislim da sam dobar djed, vole me. Dobra su oni djeca - ispričao je tada.

Iako sinovi nisu krenuli njegovim putem i završili u glazbenim vodama, još postoji mogućnost da unučad jednog dana nastavi ono što je on svih tih godina izvanvremenski i odlično radio. Ipak, imaju njegove glazbene gene. – Unuci slušaju ono što ja radim i skoro su svi bili na nekom od mojih koncerata, samo najmlađa unuka nije jer je još mala, ima tek godinu i pol. Pjevam im i uspavanke, imamo mi neke naše zajedničke rituale – osvrnuo se slavni Dalmatinac koji nikada nije krio koliko je ponosan na članove svoje obitelji.