Tako blizu, a tako daleko! Jelena napustila show nakon napetog duela: 'Nemojte se puno svađati, nema smisla!'

U kućici za izolaciju jutro su skupa dočekali duelisti Jelena i Darko te sluškinja Jelena. Darko i dalje ne razgovara s Jelenom pa vlada tišina, no dijele Praktikum iz kojeg uče za izazov znanja. „Nisam spreman da mi danas bude zadnji dan na Farmi“, poručio je Darko, a Jelena je priznala da se njega kao protivnika u areni uvijek najviše bojala, no ne misli odustati.

Obitelj dovršava zadnje detalje tjednog zadatka jer dolazi Marinko, a muče ih jedino ovce koje ne mogu uloviti i okupiti.

Marinko je stigao na imanje dati svoj sud, a s njim stiže i novi član Farme – magarac Moro, za kojeg su kandidati ovaj tjedan gradili nastambu. Nakon pregleda bio je zadovoljan viđenim, a pohvalio je i brigu o životinjama. „Zadatak ste prošli“, poručio je veselo mentor, a to je ujedno značilo i povratak obitelji u kuću te napuštanje štale. Ta je vijest u potpunosti oduševila sve, a najviše su čekali otuširati se.

FOTO Nova epizoda reality showa "Farma"

Ipak, kuća ih je dočekala u potpunom neredu i kaosu pa su prvo morali prionuti na čišćenje. Voditeljica Nikolina Pišek kandidate je dočekala u areni jer stiglo je vrijeme za napetu borbu između Jelene i Darka, koja znači i borbu između dva klana. „Udaljili smo se, ona se pridružila novim kandidatima“, opisao je Darko razlog svoje ljutnje prema donedavnoj dragoj kolegici.

Kao drugi duelist, Jelena određuje redoslijed borbi, a to će biti znanje, pa spretnost pa snaga. Upravo je Skok do znanja bila prva kategorija. Pitanja su podijeljena po težini, a pobjeđuje onaj tko prvi zaradi 11 bodova. Duelisti moraju srušiti vrećice s pitanjima i što prije se vratiti na početnu poziciju kako bi na njih odgovorili. Nakon Darkova dva netočna odgovora, Jelena je prva sakupila 5, no on je pridodao svoja 3. Jelena se odmaknula na 9, a vrlo brzo osvojila i traženih 11 te odnijela pobjedu. Iduća kategorija bila je spretnost, a u igri su morali raspetljati konopce kako bi došli do ključa kojim se otključava škrinja s 14 dasaka. Daske duelisti moraju pravilno poslagati kako bi njima ispisali riječ „pobjeda“.

U napetoj borbi oboje su bili vrlo izjednačeni, no na kraju je pobjedu odnio Darko, i to za jedno jedino slovo, a tribine su proključale od navijanja. Posljednja odlučujuća kategorija bila je snaga, pod nazivom Pazi kukuruz. U njoj je trebalo pridržavati kutiju punu kukuruza iznad razine svoje glave, a pobjednik je onaj kojem to duže pođe za rukom. Iako se Jelena nije predavala, Darko je izdržao duže i odnio pobjedu u duelu te ostaje na imanju! Prva mu je u zagrljaj potrčala Doroteja, a on je stisnuo i Jeleninu ruku za kraj. „Ljudi, držite se, nemojte se puno svađati jer nema smisla... Vidimo se uskoro“, poručila je za kraj. Voditeljica Nikolina Pišek poručila je okupljenima kako će Jelena odabrati novog vođu, a ona ili on svoje dvoje sluga, koji će živjeti u štali.

„Odnosi u kući se previše neće popraviti, kreće i dalje bitka“, smatrao je Davor.

A nakon povratka u kuću, obitelj je zaslužila pravu malu gozbu zbog uspješno odrađenog tjednog zadatka. Dobru atmosferu začinile su Manja i Manuela koje su Davora i Darija odlučile počastiti opuštajućom masažom. Doroteja je čekala da svi zaspu kako bi se ušuljala u kuću i pokušala pronaći ključanicu koju otvara njezin ključ, a možda i nove dijelove slagalice koju treba složiti. Ulog je velik – ulazak u finalni tjedan showa. Pronašla je sliku koja odgovara slagalici, no novih dijelova nije bilo, pronašla je samo misterioznu kvaku. Što čeka farmere u idućem tjednu, pokazat će nova epizoda 'Farme', u ponedjeljak od 20.15 sati na RTL-u. Show je dostupan odmah i na platformi Voyo.