Maja Šuput javila se iz aviona, svu pažnju ukrao nepoznati muškarac iza nje: 'Što izvodi ovaj iza?'

Pjevačica Maja Šuput (41) posljednjih je tjedan dana sa suprugom Nenadom Tatarinovim (37) i sinom Bloomom uživa na odmoru u Turskoj u luksuznom resortu D Maris Bay. To je ujedno bio i Bloomov prvi internacionalni let, a Maja nije krila uzbuđenje zbog te činjenice pa je svoje obožavatelje svakodnevno izvještavala kako se Bloomu sviđa u resortu te očito poput roditelja postaje zaljubljenik u putovanja. D Maris Bay jedno je od najdražih mjesta za odmor naše pjevačice, a noćenje za dvoje odraslih i malu bebu u ovom resortu košta od 8600 do 14.700 kuna.

No, čini se kako je odmoru došao kraj jer je Maja pratitelje na Instagramu obavijestila da se sretna obitelj vraća u Hrvatsku.

"Vraćamo se doma s najljepšim uspomenama naše turske avanture", napisala je Maja uz fotografiju iz aviona.

Podijelila je dvije fotografije iz aviona, a iako je prvo što se da uočiti raskošan ručak te preslatki krevetić kojeg su dobili u avionu za malenog Blooma, pratitelji su primijetili nešto drugo. Naime, svima je za oko zapeo muškarac koji je sjedio iza njih tijekom leta.

"Gle facu frajera iza", "Izgleda kao da se previše opustio", "Što izvodi ovaj iza?", "Šta se dogodilo liku iza vas?" samo su neki od komentara pratitelja kojima je muškarac na slici privukao pažnju.

Podsjetimo, resort D Maris Bay posebno vole roditelji s malom djecom jer je smješten u mirnoj uvali okruženoj borovim šumama. Gosti na raspolaganju imaju unutarnji i vanjski bazen, spa-centar i pet privatnih plaža s Plavom zastavom na poluotoku Datca. Maja je objavila nekoliko Instagram storyja i pokazala kako s obitelji gušta u odmoru, a pohvalila se i čime su to u Turskoj darivali njezinog sina.

- Odmah su ga Turci darivali narukvicama - napisala je Maja. Maleni Bloom dobio je talisman od plavog stakla koji je popularan u Turskoj i vjeruje se kako štiti od zla i zlih pogleda i zovu ga još i plavo ili tursko oko.

