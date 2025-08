Odvjetnik koji je branio Gotovinu: Sve je bila laž, Štrbac priznao da su 'krajinski Srbi' napustili Hrvatsku 'samoinicijativno'

Nekadašnji odvjetnik generala Ante Gotovine, Luka Mišetić, ukazao je na izjavu Save Štrbca, predsjednika Dokumentacijsko-informacijskog centra "Veritas", kao ključno priznanje da su Srbi napustili tzv. Krajinu tijekom operacije "Oluja" "samoinicijativno". Mišetić se poziva na Štrbčev intervju u kojem je on detaljno opisao okolnosti odlaska srpskog stanovništva.

U spornom intervjuu koji prenosi Nin.rs, Savo Štrbac je iznio svoje svjedočanstvo iz prve ruke, navodeći sljedeće: "Bio sam dolje, znam sve, iz prve ruke svjedočim... Tadašnji američki ambasador u Zagrebu Peter Galbraith je rekao da to nije bilo etničko čišćenje, jer su Srbi otišli prije nego što su imali bliske susrete sa hrvatskom vojskom, što jest djelomično točno. Narod je za dva-tri dana taj prostor (Sjeverne Dalmacije, Like, Banije i Korduna) napustio samoinicijativno, a okidač za to je bio – strah. Nema drugog objašnjenja. To je bio strah od bliskog susreta sa vojskom o kojoj su čuli sve najgore, od njenog djelovanja u Drugom svjetskom ratu do akcija koje su prethodile „Oluji“, poput „Maslenice“, “Medačkog džepa“, „Bljeska“... Sve su te akcije izvedene po sistemu „spržene zemlje“."

Na tu je izjavu Mišetić aludirao kako je Ante Gotovina bez razloga proveo godine u zatvoru. "Nakon 30 godina, predsjednik nevladine udruge Veritas, Savo Štrbac, konačno je priznao da su "krajinski Srbi" napustili Hrvatsku "samoinicijativno" bez kontakta s hrvatskim snagama, a ne zato što ih je Hrvatska protjerala" napisao je. "Ante Gotovina proveo je sedam godina u pritvoru na temelju optužnice da su Srbi protjerani iz Hrvatske zbog straha od neselektivnog granatiranja. Štrbac je sada priznao da je sve to bila laž", zaključio je Mišetić u svojoj objavi na X-u.