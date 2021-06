Jelena Veljača nakon vjenčanja otputovala sa suprugom na medeni mjesec: 'Stigli smo'

Jelena Veljača i njen suprug Vito Turšić nakon svadbe otišli su na medeni mjesec u Primošten. Sretni par je sinoć na Instagramu objavio selfie i tagirao se u Primoštenu, a Jelena je samo napisala "stigli smo".

- Uživajte u ljubavi, poručili su im Jelenini pratitelji, a fotografija je dobila gotovo 4000 lajkova.

Podsjetimo, bajkovito slavlje održalo se u subotu u Botaničkom vrtu u Zagrebu, a među uzvanicima bila su i brojna poznata lica, među kojima su Milica Urban, Damir Urban, Ornela Vištica, Iva Radić, Marijana Mikulić i Doris Pinčić.

Foto: Instagram

Za njihovu se vezu saznalo u rujnu prošle godine, a nakon toga je Jelena često na društvenim mrežama dijelila zajedničke trenutke s devet godina starijim dečkom. Da misle ozbiljno pokazali su i kada su nedavno započeli zajednički život u unajmljenom stanu od 165 četvornih metara u zagrebačkoj Martićevoj ulici. Iza Jelene su već dva braka.

S glumcem i voditeljem Jankom Popovićem Volarićem bila je u braku od 2009. do 2012. godine, a s kolegom Draženom Čučekom od 2015. do 2018. Nakon razvoda s Čučekom je ostala u dobrim odnosima, a zajedno odgajaju i petogodišnju kćerkicu Lenu. Turšić je trenutačno direktor u tvrtki IDM, vlasnika Tome in der Muhlena. Prije toga je bio član uprave i pravni savjetnik u Hrvatskom društvu skladatelja, predsjednik upravnog vijeća Veleučilišta u Šibeniku, a široj javnosti je poznat i po skečevima u emisijama Roberta Knjaza.

