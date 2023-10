Jelena Rozga progovorila o privatnom životu: 'Prilaze mi i žene, bilo je i bračnih ponuda'

Glazbenica Jelena Rozga (46) nerijetko komentira svoj privatni, ali i ljubavni život, iako joj to nije česta navika. No, kako širu publiku ponekad i takve stvari zanimaju, odgovorila je na neka pitanja u intervjuu za srpski Blic. Pažnje muškaraca joj, otkrila je, ne fali.

"Ima dosta kavalira koji mi prilaze gdje god me sretnu, tako da mislim da nismo izgubili još prave muškarce, kao što se priča", objasnila je Jelena i dodala kako joj se ne javljaju samo muškarci, već i žene.

VEZANI ČLANCI

"Prilaze mi i žene, ali naravno nisam zainteresirana za veze. Bilo je i bračnih ponuda, to su sve smiješne situacije", kazala je.

No, sada joj je prioritet posao i snimanje novih pjesama.

"Ne volim previše pričati o ljubavnom životu, mislim da to moju publiku ne zanima. Ljudi me vole zbog pjesama, zbog energije koju jedni drugima prenosimo na koncertima, ali i onda kad se družimo i mislim da to i treba biti bitno", rekla je pjevačica.

Inače, njezina posljednja javna veza bila je s violončelistom Stjepanom Hauserom. Vezu su potvrdili 2015. godine, a šuškanja je tada potvrdila Jelena.

"Istina je da smo skupa! Stjepan je divan. Sretni smo i zaljubljeni", rekla je tada za Story. Njihova veza bila je predmet špekulacija tjednima prije nakon što se ona iznenada pojavila na njegovu koncertu u Ljubljani, a nekoliko sati kasnije na Križankama je nastala njihova prva zajednička fotografija. Ostatak večeri Stjepan je navodno prijateljima govorio koliko je sretan s pjevačicom.

A već početkom 2016. godine pale su i zaruke. No, do oltara nikada nisu stigli, a oboje su od početka govorili da će biti vječni zaručnici.

No već iduće godine ponovno su iznenadili javnost viješću o prekidu.

"Ovim putem želim obavijestiti medije da smo Stjepan i ja odlučili prekinuti našu vezu i krenuti svatko svojim putem. Iza nas ostavljam lijepe uspomene i okrećem se budućnosti i novim životnim radostima. Zahvaljujemo medijima na razumijevanju što o ovoj temi više ne želimo govoriti. To je naša zajednička odluka i molimo vas da je poštujete", istaknula je tada u priopćenju Jelena Rozga.

