Jedna od najuspješnijih hrvatskih manekenki u emotivnoj objavi potvrdila da je postala majka

Bivša manekenka Kristina Šalinović (31) s adresom u Milanu ne može sakriti sreću zbog svog prvog djeteta kojeg je dobila s tatooo majstorom Enricom Miglioratijem.

Jedna od najuspješnijih hrvatskih manekenki rodila je početkom mjeseca, no prvo je vijest držala u tajnosti, iako je dala to naslutiti njena objava na Instagramu u kojoj je napisala: "Majčinstvo me izmorilo i usrećilo. Samo se moram naviknuti!".

Sada je po prvi put objavila ručicu svoje bebe uz dirljiv opis.

"Vidjet ćeš jednog dana kad budeš imala svoje dijete - poznate riječi svake mame... I ne mogu biti točnije nego što jesu. Vrijedilo je čekati te, ljubavi", napisala je.

Iako je objavu nedugo nakon izbrisala, na storyju je također podijelila preslatku fotografiju.

Foto: Screenshot

Podsjetimo, malo nakon zaruka Šalinović je podijelila sretnu vijest o trudnoći.

- Zdravo mali čovječe! Čekamo te već jako dugo. Ne možemo dočekati da te upoznamo. Ovu objavu dugo sam odgađala, jer nisam znala što bih napisala. Onda sam se dosjetila - apsolutno ništa! Jer želimo da bude naša stvar. Stoga, dragi klijenti, ovo je kraj. Došla sam vas informirati da je došlo naše vrijeme rastanka, barem na godinu dana. Uzet ću pauzu od svega što podrazumijeva moj posao, ali ako vam treba preporuka za nekoga tko će brinuti o vašoj kosi, pomoći ću vam s tim! - poručila je Šalinović nasmijano uz video na kojem ponosno pokazuje svoj trudnički trbuh.

Inače, Kristina i tattoo majstor Enrico objavili su vijesti o zarukama početkom ožujka. Ona u Milanu živi već nekoliko godina i svoju vezu čuva daleko od očiju javnosti.

