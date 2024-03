Jedna od najljepših Hrvatica objavila je dirljivu sliku svog partnera i njihove kćeri: Najbolji muškarac

Bivša manekenka i voditeljica Iva Jerković (42), koja slovi i za jednu od najljepših Hrvatica, na svojim društvenim mrežama ne objavljuje često trenutke iz obiteljskog života, ali ovog tjedna, točnije 19. ožujka imala je više povoda za objavu zajedničke fotografije njezinog partnera Josipa Antića Zefe i njihove kćeri Rine Ami. - Sretan rođendan, imendan i dan očeva, najbolji si čovjek na svijetu - napisala je Iva uz fotografiju na kojoj njezin partner u naručju drži njihovu djevojčicu. Jerković je s Josipom Antićem Zefom dobila kćer u veljači 2020. godine, a za njihovu se ljubavnu vezu saznalo kada je ona odlučila javnosti otkriti da je u drugom stanju, a otkako je postala mama Iva se sve rjeđe pojavljuje u javnosti.

- Zadovoljstvo karijerom i majčinstvom ne može se usporediti. Kad si mlad, gradiš karijeru, ali nema tih lijepih emocija. Majčinstvo je čista ljubav. Mislim da me jako promijenilo, ono je neka druga dimenzija života. Sve se počne vrtjeti oko djeteta. Ostale stvari su manje bitne, na prvome mjestu je moje dijete - kazala je Iva jednom prilikom. Ona je svoju prvu reviju nosila već sa 15 godina, a televizijsku karijeru započela je 2001. godine kao Bingo djevojka. Zatim je više od godine dana provela u Milanu, gdje je vodila emisiju “Libero show” na televiziji RAI2.





Foto: Instagram

VEZANI ČLANCI

Nakon povratka u Hrvatsku bila je hostesa u emisiji “Studio 10” koju su vodili Duško Ćurlić i Mirko Fodor. Potom je 2007. godine vodila glazbeno natjecanje za pjesmu Eurovizije, “Doru”. Na televiziju se vratila 2015. godine kao hostesa u emisiji “Kolo sreće”. Majčinstvo joj je, kaže, donijelo smisao životu. - Mogu reći da mi je majčinstvo dalo puninu života. Ispunilo je moj život i dalo mu smisao. Smisao življenja. Bit života je da radimo i živimo onako kako želimo, da živimo ispunjeno. A kod mene je to majčinstvo, kazala je Iva u jednom intervjuu i prisjetila se prvog osjećaja kad je tek došla s kćeri iz rodilišta.

- Gledala je ona mene, gledala sam ja nju pitajući se: I što ćemo sada?! No brzo sam uhvatila ritam. Valjda je to u genima. Instinktivno sam znala što treba raditi. Ti prvi dani nisu bili previše zahtjevni, a ni inače nisam spavalica, nikad mi nije trebalo puno sna pa nije bilo problema. Sve se nekako posložilo, i posao i kuća i majčinstvo. Do zadnjeg trena nisam znala kako će se zvati. Dvoumili smo se između raznih imena, a među najljepšim imenima su bila Rina i Ami. No tek prije poroda sam odlučila da bude Rina, a kako sam uvijek neodlučna, tako smo u zadnji tren dodali i Ami. I tako je dobila ime Rina Ami - rekla je Jerković.

VIDEO Što se događa s Kate Middleton? O aferi govori najveća poznavateljica britanske kraljevske obitelji