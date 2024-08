Jasmina iz 'Ljubav je na selu' prodaje kuću u Sisku: Moj rodni grad je postao kao neko selo. Jako ružno izgleda

Jasminu Bosančić gledatelji su upoznali u showu "Ljubav je na selu" u kojem je bila na farmi Miroslava Dekalića, ali između njih se nije rodila ljubav. Bez obzira na to Jasmina nije izgubila vjeru u ljubav i rekla je nakon showa kako je za nju ljubav glavni pokretač i smisao života. Sada je progovorila o promjenama u svom životu. "Vodim uobičajeni život, živim povučeno. Povukla sam se u osamu i okružena sam samo pozitivnim ljudima. Ugasila sam društvene mreže, želim mir" kazala je za RTL.hr. Dodala je i da se maknula od negativnih ljudi i njihovih komentara, te tvrdi da onaj tko je nesretan radi zlo drugima. Odlučila je i da više neće živjeti u Sisku.

"Želim se preseliti, ne odgovara mi mentalitet. Previše je stereotipa, podjele ljudi. Želim se maknuti odavde", izjavila je, no ne zna gdje će se preseliti. "Vidjet ću gdje ću otići, samo da se maknem odavde. Umrli su mi svi članovi obitelji, moje društvo je raseljeno u inozemstvu, nema industrije. Moj otac je radio 40 godina u željezari koje više nema i to mi je tužno. Moj rodni grad je postao kao neko selo. Jako ružno izgleda, sporo se obnavlja. Sve što je u nadležnosti županije obnavlja se dok gradske vlasti sve polako rade. Nema kina ni kazališta. Dom kulture se ne zna kad će se obnoviti. Matica Hrvatska nema svoje prostore i sastajali smo se ponekad i u kafićima", zaključila je.

Nedavno je Jasmina imala ozbiljnih zdravstvenih problema i otkrila je kako joj je u toj situaciji Irena Slopšek na neki način spasila život i sada je otkrila kako se poznaju od ranije. - Irena je sa mnom radila u jednoj uglednoj informatičkoj tvrtki na projektu digitalizacije zemljišnih knjiga za Ministarstvo pravosuđa RH, gdje smo vrlo brzo 'kliknule' jer imamo sličan svjetonazor, obožavamo kazalište i životinje, dobru hranu, naročito sarmu, čokoladu, kolače, sve vrste slastica. Obje smo izgubile tate i jedna drugu najbolje razumijemo, jer smo svojim tatama bile mezimice i centar svijeta. - ispričala je Jasmina za Story kako je krenulo njihovo prijateljstvo.

- Irena mi je pomogla u kritičnim trenucima kada sam uslijed komplikacija od višegodišnje bolesti iznenada završila na operaciji u kojoj mi je odrezan jedan metar debelog crijeva. Za dlaku sam izbjegla smrt. Hvala kirurgu dr. Vrgi što mi, ipak, nije stavio stomu. Irena mi je pomagala i konkretno i moralnom podrškom. Bila me u jednom trenu spremna odvesti k sebi ako se stanje pogorša. Dignula me moralno u trenucima kada sam kod kuće, sama samcata, ležeći, osjećala bojazan i polako bivala svjesna da sam bila nadomak smrti. I to pred sam moj pravoslavni Uskrs, stoga ovogodišnji Uskrs kanim proslaviti s Irenom i još nekim dragim osobama jer je to moj drugi rođendan, moje uskrsnuće. - otkrila je Jasmina. Osvrnula se i na ljubavnu priču farmera Miroslava i njegove odabranice Gabi.

- Gabrijela je od Miroslava mlađa toliko puno da mu može biti kći po godinama, stoga će takva ljubav moći trajati dokle god će biti ostvariv njihov međusobni interes. Gabrijela je u suštini nesretna djevojka koja nedostatak očinske i majčinske ljubavi, pažnje i skrbi traži na kriv način. Prvo mora prihvatiti činjenicu da joj nikad Miroslavova majka, dakle potencijalna svekrva, neće biti nadomjestak za majku. Gabrijelu razumijem bolje no što ona to misli jer i sama sam odrasla kao kći samohranog oca, ali sam oduvijek bila svjesna da majku, koju nisam imala, nitko i ništa neće zamijeniti. Ostaje praznina, ali život ide dalje i ne treba se opterećivati ljubavnim neuspjehom vlastitih roditelja. Njihov neuspjeh nije djetetov neuspjeh. Ja Gabrijeli od srca želim sreću i zdravlje i da se skrasi s čovjekom svojih godina. - istaknula je i dodala kako ona svoju ljubav života još uvijek nije pronašla.

