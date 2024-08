Pokos se oglasila o vezi s Holjevcem, otkrila koji joj je sad stvarno ljubavni status: Napustila sam Hrvatsku

Voditeljica Vlatka Pokos oglasila se na društvenim mrežama, te je potvrdila da više nije u vezi s bivšim ragbijašem i unukom najznačajnijeg zagrebačkog gradonačelnika Većeslava Holjevca, Većeslavom Holjevcem.

"Ponukana brojnim napisima u medijima o prekidu moje veze popraćenim sugestivnim interpretacijama svake moje Insta objave, želim reci sljedeće: da, Većeslav i ja prekinuli smo vezu. O njemu mogu reci sve najbolje, ostali smo u prijateljskim odnosima. Ne, nitko nikog nije želio kontrolirati; to zreli ljudi ne rade", riječi su kojima je Pokos započela podužu objavu i nastavila:

"Ponekad se u životu sretne dvoje dobrih ljudi, no to ne znači da su dobri i zajedno. Nikad neću razumjeti interes javnosti i medija za moj privatan život ali eto, enigma je riješena. Uostalom, u Hrvatskoj za mene, za sada, nema mjesta u profesionalnom smislu stoga sam opet napustila Lijepu Našu."

Napisala je da njoj sreća ne ovisi o ljubavi muškarca. "Život u dvoje može biti lijep, ali nikako pod svaku cijenu. Isto tako, sreća i ispunjenost jedne zrele žene, poput mene, odavno ne ovisi o ljubavi muškarca. Najviše od svega na svijetu volim i cijenim svoju slobodu i samostalnost."

Podsjetimo, Vlatka je u travnju za Story otkrila da uživa u vezi s bivšim ragbijašem te priznala da se ljubav nije rodila iz dugogodišnjeg prijateljstva, već naprotiv, bila je to fatalna ljubav na prvi pogled. - Nemam više razloga to skrivati. Da, jako sam zaljubljena i to je razlog mog povratka u Zagreb - rekla je tada. - Fatalni susret se dogodio na aerodromu i bilo je potpuno neočekivano. Čak sam nedavno izjavila da neću više živjeti u Hrvatskoj, no onda sam upoznala njega... Eto, jako sam zaljubljena, što se nadam i vidi - dodala je atraktivna Vlatka.

