Jarak nasmijao mnoge objavom, pokazao što je dobio za rođendan: Službeno su mi sad dali do znanja što misle

Neizostavno lice domaće medijske scene, legendarni reporter Andrija Jarak, proslavio je 51. rođendan. Jarak, prepoznatljivo lice informativnog programa Nove TV, novom šaljivom objavom odgovori je onima koji su mu za rođendan poželjeli lijepe želje.

'I službeno su mi sad dali do znanja što misle. Hvala. No, to ću lakše podnijeti uz sve vaše želje. Uz taj i toliki rođendanski željomat nemoguće je ne biti dobro i ne osjećati sreću. Pojedinačno bi odgovaranje trajalo najmanje do Nove godine, a onda opet', napisao je Jarak na Facebooku uz fotografiju na kojoj je pozirao u majici sa šaljivim natpisom.

Naime, na majici piše: 'Moja djeca misle da sam bankomat'.

Foto: Facebook

Andrija je zbog pandemije koronavirusa i prošle godine, 50. rođendan proslavio u krugu obitelji, sa suprugom Ivanom, sinom ivanom i kćerima Anamarijom i Lucijom.

- Da, pamtit ću u kakvim sam uvjetima dočekao prvih pola stoljeća. Obiteljski, skromno, u COVID uvjetima - kazao nam je tada u intervjuu.

