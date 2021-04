Marijanova ljubav života: Napisala mi je svoj broj na maramici i ostali smo zajedno do njezine smrti

Zanimljiva životna priča farmera Marijana Ceravca iz showa "Ljubav je na selu" privukla je brojne gledateljice koje su mu poslale pisma u nadi da će ih odabrati za suživot s njim na njegovoj farmi. Marijan je na početku showa rekao kako od djevojaka koje će doći k njemu traži ljubav i poštovanje, pa ga pitamo je li to na kraju i dobio?

– Odabrao sam one tri dame za koje sam mislio da ćemo se najbolje slagati. Sve tri su različite, zanimljive i simpatične, ja neću nikoga izdvajati. Svakoj od njih želio sam pružiti jednako poštovanje i pažnju, pa što bude! Kako smo se slagali na mom imanju, vidjet će se najbolje u emisiji – kaže nam farmer iza kojeg su tri braka. Iz svojih prošlih bračnih iskustava naučio je nekoliko važnih lekcija, a jedna je i ona o nevjeri.

– Jedno od najljepših bračnih iskustava bilo je rođenje sina kojeg imam iz prvog braka, a ono najvrednije što sam naučio jest da uvijek dobro morate paziti kome vjerujete. Što se tiče nevjere, sada mislim da bih je možda i oprostio, ali teško je o tome ovako govoriti – govori nam 69-godišnji farmer iz Buzeta i otkriva u kakvim je odnosima s bivšim ženama.

– U kontaktu sam samo s prvom suprugom, s kojom imam sina, ali stvarno rijetko se čujemo, zadnji put možda prije dvije ili tri godine preko društvenih mreža. Jako sam dobar i sa sestrom svoje pokojne žene Ruby koja živi u New Yorku, često se čujemo – kaže. Velik dio života proveo je u Americi, kamo se odselio još 1968. godine i tamo je u New Yorku radio u obrtu na popravku mostova, a kasnije je preuzeo i posao izrade strojeva za svog šefa.

– Šefovi su valjda primijetili da imam, kako se kaže, ''malo mozga'', da sam ambiciozan, imam dobre ideje i znam raditi. Šef me zamolio da napravim stroj koji bi nam uvelike olakšao poslove na mostovima. Kad sam izradio prvi probni stroj koji je stajao skoro 1.800,000 dolara, bili su oduševljeni pa su rekli da napravim i drugi, i treći, i četvrti… Tu nisu postojali nikakvi nacrti, sve sam to smišljao iz svoje glave. Baza nam je bila u New Yorku, ali smo radili i putovali po cijelom SAD-u, Meksiku i Kanadi, radio sam taj posao skoro 20 godina – prisjeća se Ceravac. Kasnije se, zahvaljujući novom poslu vozača, susreo s brojnim poznatim facama Hollywooda i s nostalgijom nam priča tko su mi bili dragi klijenti, a s kojima je imao loša iskustva.

– Trudio sam se uvijek biti fer, pošten i profesionalan prema svima, bez obzira na to koga vozim. Posebno pamtim bend Lamb of God, koji su mi i bili zadnji klijenti u SAD-u, zatim Sarah Jessicu Parker i njezina supruga Matthewa Brodericka. Ona je uvijek bila simpatična i prizemna. U lijepom sjećanju mi je ostala i Oprah, jako je ljubazna i darežljiva. Dala nam je napojnice od 500 dolara i napravila nam sendviče tijekom jednog putovanja. Loše iskustvo koje mogu izdvojiti jest suradnja sa Stalloneom, koji mi je ostao dužan 200 dolara kad sam ga jednom prilikom vozio na fotografiranje – priča Marijan. Najduže je radio za B. B. Kinga, ali zbog nesuglasica s njegovim sinom, za kojeg kaže da je bio bahat i svadljiv, nakon dvije godine prekinuo je tu suradnju. King ga je nagovarao da ostane i nudio mu je i 1000 dolara, ali Marijan je odlučio zaključiti tu priču. U Americi je pronašao i ljubav svog života, ženu s kojom se kasnije preselio i u Hrvatsku.

– Ona je bila Kineskinja, zvala se Ruby Mooy Yee i radila je za New York Times. Bila je pametna, ljubazna, jako smo se dobro slagali. Upoznali smo se sasvim slučajno. Ja sam redovito išao na ručak u jedan newyorški restoran. Konobarica mi je odjednom donijela jednu maramicu s brojem i imenom. Okrenuo sam se i vidio je, sjedila je u kutu s kolegama iz NY Timesa. Počastio sam je pićem, voljela je viski, a navečer smo se našli na večeri… I ostali smo zajedno 38 godina, sve dok se nije razboljela i umrla. Jako je voljela Hrvatsku, smatrala ju je jako mirnim mjestom za život – s tugom u glasu govori Marijan i dodaje kako nije izgubio vjeru u ljubav i još uvijek vjeruje u ljubav na prvi pogled.

