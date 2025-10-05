Janko Popović Volarić dobio je drugo dijete, a ovako izgleda njegov sin kojem je sada 28 godina

Glumac Janko Popović Volarić i njegova partnerica Lovorka Sršen prošli tjedan su postali roditelji djevojčice. Iz prvog braka Janko ima sina Davida kojem je sada 28 godina i glumac je nedavno gostujući u radijskoj emisiji "Homo sapiens" kod voditeljice i urednice Željke Ogreste pričao o novom poglavlju života. - Moj sin sad će imati 28 godina tako da će razlika biti prilična. Presretan sam, netko tko je tako krenuo intenzivno život kao ja, bojao sam se da se neće dogoditi to drugo dijete, a nekako sam ga htio. Strašno se veselim, nadam se da će moja leđa i moji živci to izdržati'

Na Instagramu je prošle godine objavio fotografiju sa sinom Davidom, a povod ovoj objavi bila je prva epizoda prošle sezone dokumentarnog serijala "Planine" u kojoj se Janko sa sinom penjao na Bijele stijene i Bjelolasicu. - Moj sin David i ja snimali smo krajem ljeta svoje uspone i padove na Bijelim stijenama i Bjelolasici u HTV-ovoj seriji "Planine". Sreli smo medvjede (4), lisice, srne, jelene, a malo i jedan drugog (2). Pogledajte koji od tih susreta je bio najstrašniji. Hvala veseloj, vještoj te nadasve uigranoj ekipi serije na nezaboravna četiri dana, te posebna zahvala redateljici Maji Tokić na nekoliko preskočenih obroka i nesmiljenom teroru ganjanja kadrova. - napisao je Janko na Instagramu. U emisiji je pričao i o tome kako je bio jako mlad kad je dobio sina.

- Jako sam rano postao otac. Bio sam tada jako, jako mlad. Imao sam 20 godina. Ali, puno je vremena prošlo, David je krasan čovjek, i zapravo se uvijek postavlja to pitanje godina, moraš u jednom trenutku shvatiti da si odgovoran. Ja sam u tomu na neki način uspio, i njegova mama naravno. Živimo već jako dugo jedan normalan život oca i sina - rekao je pred kamerama Janko. Njegov sin izrazio je divljenje prema roditeljima što su tako rano postali roditelji. - To je stvarno pothvat. Nakon devet mjeseci moraš se početi brinuti za dijete koje ovisi o tebi apsolutno - rekao je David, dok je Janko dodao: - Mi se baš i ne gledamo s tom razlikom u godinama, i naš odnos je potpuno normalan. Kažu mi da bih mogao s njim izlaziti, ali ne pada mi na pamet - kaže Janko.