Jane Fonda iskreno: Bila sam sve mršavija i umornija i mislila sam da neću doživjeti 30 godina

Jane Fondu (85) ove godine očekuju tri premijere filmova u kojima je glumila pa tako u veljači publici predstavlja "80 for Brady" , a kasnije ove godine i filmove 'Moving On' i 'Book Club: The Next Chapter' i tim povodom zadnjih dana često gostuje u televizijskim i radijskim emisija i daje intervjue te u mnogima od njih otkriva i dosta nepoznatih detalja o sebi. U podcastu Call Her Daddy glumica je pričala o svojoj borbi s bulimijom i koliko je poremećaj u prehrani utjecao na nju.

- U svojim dvadesetima počela sam glumiti u filmovima i patila sam od bulimije, živjela sam taj tajni život. Bila sam jako nesretna i pretpostavljala sam da neću doživjeti 30. godinu. Rijetko sam izlazila iz kuće i bila sam zbilja nesretna - ispričala je glumica u podcastu. Dodala je kako joj je bulimija na početku izgledala bezazlenom i mislila je kako će ta epizoda samo proći, ali nije bilo tako i postajalo joj je sve gore.

- Postala sam sve mršavija i mršavija i izgledala sam umorno. Nisam bila iskrena ni prema sebi ni prema drugima jer sam stalno skrivala taj problem. Kupila bih hranu i onda bi je pojela i riješila bi se te hrane uskoro, a nitko to nije smio vidjeti ni znati - rekla je glumica. Fonda je objasnila da uz umor s kojim se treba boriti osobe koje pate od bulimije s vremenom postaju jako ljute i neprijateljski raspoložene i to može utjecati na obiteljske odnose, ljubavne veze, prijateljstva.... Kada je ušla u četrdesete, počela se osjećati gore i gore i pomislila je: "Ako nastavim ovako, umrijet ću". Kaže kako je samo odlučila prestati jer tada se o bulimiji nije znalo puno niti se u javnosti o tome govorilo, a glumica nije znala da su postojale grupe podrške i s vremenom se prestala prejedati i povraćati sve što je pojela te više nije imala problema s poremećajem u prehrani.

Iza Jane je težak period jer joj je prije nekoliko mjeseci dijagnosticiran ne-Hodgkinov limfom i o tome je u rujnu putem društvenih mreža obavijestila svoje pratitelje i rekla kako je krenula s kemoterapijama. Navela je tada da je ovo "vrlo izlječiv" oblik limfoma te da 80 posto ljudi preživi, zbog čega se osjeća sretnom. U prosincu prošle godine, nekoliko dana prije svog 85. rođendana od liječnika je saznala pozitivne vijesti.

- Prošli tjedan moj mi je onkolog rekao da je moj rak u remisiji i da mogu prekinuti kemoterapiju - napisala je u objavi na društvenim mrežama.

