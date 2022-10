James Corden u emisiji uputio javnu ispriku vlasniku restorana koji mu je zabranio ulazak: 'Žalim zbog tog komentara'

Popularni voditelj James Corden (44) u svojoj emisiji The Late Late Show komentirao je kontroverznu situaciju u njujorškom restoranu zbog čega mu je vlasnik zabranio ponovni ulazak.

"Prošlog tjedna pojavile su se priče da mi je zabranjen ulazak u restoran. Tada sam razmišljao hoću li se o tome oglasiti na Twitteru ili Instagramu", rekao je Corden i dodao da voli imati britanski stav o pojedinim stvarima: "Ostani smiren i nastavi dalje. Nikada se ne žali i nikad ne objašnjavaj. Gledajte, kada pogriješite, morate preuzeti odgovornost. Pa sam mislio da bih, ako je u redu, podijelio s vama što se dogodilo".

Objasnio je da je u jednom od "svojih omiljenih restorana" njegova supruga Julia Carey dobila hranu na koju je alergična, i to nakon što je, tvrdi James, osoblju objasnila na što je točno alergična kako se uopće to ne bi dogodilo.

"U žaru trenutka dao sam sarkastičan, nepristojan komentar o tome da je najbolje da ja skuham jelo. To je komentar zbog kojeg duboko žalim. Shvaćam da je teško biti ugostitelj. Godinama sam radio u smjenama u restoranima, cijenim svakoga tko radi taj posao", rekao je Corden i dodao:

"Hodao sam okolo misleći da nisam učinio ništa loše. Ali istina je da sam dao nepristojan komentar i to je bilo pogrešno. Bio je to nepotreban komentar. Bilo je neljubazno. Kao što sam rekao vlasniku restorana, nikoga nisam htio uzrujati, a ako jesam, nije mi bila namjera".

Podsjetimo, Cordenu su bile zabranjene daljnje posjete popularnom restoranu Balthazar u New Yorku, a to je objavio vlasnik tog ugostiteljskog objekta Keith McNally. McNally je rekao kako je on gost koji je u 25-godišnjoj povijesti restorana najviše zlostavljao goste. "Corden je vrlo nadaren komičar, ali mali kreten od čovjeka", napisao je McNally na Instagramu i dodao da ne zabranjuje često gostima povratak, ali je njemu to napravio. Slično se ponašao i prije par godina u njegovom bivšem restoranu, Cafe Luxembourgu. Potom je ispričao iskustva svog osoblja, a ubrzo nakon Corden mu se oosbno javio i ispričao.

"Kao netko tko je više puta pogriješio, i više nego drugi, čvrsto vjerujem u druge prilike. Stoga ako mi James Corden dopusti da vodim njegovu emisiju 9 mjeseci, odmah ću povući njegovu zabranu za Balthazar. Ne, naravno da ne. Ali... Bilo tko tko je dovoljno velikodušan da se ispriča mrtvoj skitnici poput mene (i mom osoblju), ne zaslužuje da mu se zabrani bilo gdje. Posebno Balthazaru. Zato, vrati se u "5 & Dime", Jimmy Corden, Jimmy Corden. Sve je oprošteno", napisao je u objavi vlasnik McNally.

