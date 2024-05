Rijetko koji je umjetnik ostavio trag na domaćoj i regionalnoj umjetničkoj sceni kakav je ostavio Arsen Dedić i baš će se zato, u spomen na sav njegov opus, 12. i 13. srpnja u Šibeniku održati prvo izdanje glazbenog projekta „Arsen, Čovjek kao ja“. Projekt koji nosi ime po prvom studijskom albumu neprikosnovenog majstora glazbe i riječi danas su, u Kući umjetnosti Arsen u Šibeniku, predstavili organizatori Ana Radišić, Mislav Donaj i Joško Lokas, a pridružili su im se i gradonačelnik Šibenika Željko Burić te ravnateljica Tvrđave kulture Šibenik Gorana Barišić Bačelić.

Ideja projekta je da kroz 48 sati Arsenov rodni Šibenik u potpunosti diše i pjeva njegove stihove na nekoliko različitih lokacija – od tvrđava Sv. Mihovila i Barone pa do lokacija u gradu kao što su Kuća umjetnosti Arsen, srednjovjekovni vrt Sv. Lovre, Trg Ivana Pavla II (Mala loža), Trg Republike Hrvatske (kod Katedrale sv. Jakova) te ispred krstionice šibenske katedrale. Program će biti organiziran tako da će se brojna Arsenova djela izvoditi u raznim verzijama – od jazz glazbe preko pop-rock do klasične, ali i uz klapske izvedbe, nastup orkestra, poeziju, a bit će organizirane i izložbe, radionice te drugi programi u kojima će svi Šibenčani i njihovi gosti moći pronaći nešto za sebe. Arsenove pjesme izvodit će brojni domaći i regionalni izvođači među kojima su Matija i Lu Dedić, Gibonni, Matija Cvek, Zoran Predin, Saša Lošić Loša, Mia Dimšić, Natali Dizdar, Ivana Husar Mlinac, BluVinil i mnogi drugi.

GALERIJA: U Šibeniku će se ovog ljeta održati prvo izdanje glazbenog projekta „Arsen, Čovjek kao ja“

- Osobno je ovo za mene jedan od najdražih projekata u karijeri. “Arsen, Čovjek kao ja” s moje strane je “hvala” najdražem gradu djetinjstva kao i autoru koji je zaslužio da ga slavimo glazbom i umjetnošću na najvišoj mogućoj razini. Sva znanja i iskustvo koje imamo te ljubav prema glazbi ćemo se potruditi dati publici u Šibeniku koji je kao takav najljepša moguća pozornica - najavila je Ana Radišić. U autorskom i organizacijskom segmentu projekta sudjeluje i Mislav Donaj koji je pojasnio kako su uopće došli na ideju da pokrenu glazbeni projekt koji slavi Arsena.

- Kako bi Arsen rekao: 'Ne može strah biti temelj u životu, nego hrabrost' i to mi se čini kao prvi razlog zašto smo ovo pokrenuli. Ušli smo u projekt s puno više travarice i bevande nego Excela. Jer dužni smo to napraviti. I zbog njega, a i zbog svih koji bi sudjelovali da mogu, od Gine Paolia, Montena, Štulića, Balaševića do Sergia Endriga ili Okudžave. A zato jer 'mali narodi trebaju samo velike pjesnike…'. A on je naš Cohen i naš Brel. Moramo to čuvati, nema nam druge - poručuje Donaj.

VEZANI ČLANCI:

S uzbuđenjem, ali i posebnom odgovornosti da publici u prvoj godini projekta prenese najbolje od Arsena, svemu pristupa i Joško Lokas.

- Za Arsena sam puno prije znao i slušao ga nego što sam ga istinski čuo i prepoznao. U tekstovima koje je pisao bio je oštar, sjetan, ciničan, emotivan, zagonetan, nježan, grub i tako potrebno životno iskren. Poigravao se riječju nevjerojatnom lakoćom, a mi smo mu se puštali da nas zavede. Prepustit ćemo mu se i u ovih 48 sati koji su pred nama jer je to mali dio onoga čime nas je zadužio i što moramo čuvati kako bismo i onima koji dolaze i slušaju ga, omogućili da ga i čuju. Šibenikom će 12. i 13. srpnja pričati i pjevati Arsen, a mi ćemo uživati jer ono sve što znamo o njemu u dvije riječi sve bi stalo kada pričali bi m - istaknuo je Lokas.

Suorganizatori projekta su Grad Šibenik, Turistička zajednica Grada Šibenika te Tvrđava kulture Šibenik.

- U više od pet desetljeća plodnog stvaralaštva Arsen Dedić obilježio je u umjetničkom smislu vrijeme u kojemu je živio ostavivši prebogato nasljeđe. Bilo da je riječ o skladbi, izvedbi, produkciji ili književnosti, scenskoj, filmskoj ili televizijskoj glazbi, teško je, pa i nemoguće pronaći područje u kojemu nije ostavio trag. Ustrajno promičući najviše umjetničke kriterije, pridonosio je emancipaciji ukupne hrvatske kulture, a rodnom je Šibeniku posvetio najljepše stihove do zadnjeg trenutka njegujući rodoljubnu privrženost svom iskonu. Upravo stoga s ponosom podržavamo ovaj projekt koji će, vjerujemo, biti značajan prije svega našim Šibenčanima, a potom i gostima grada Šibenika te će dodatno oplemeniti kulturnu i turističku ponudu grada - istaknuo je gradonačelnik Šibenika Željko Burić.

Šibenik je kao grad kulture prepoznat već dugi niz godina, a jedne od omiljenih lokacija, naročito u ljetnim mjesecima, za organizaciju brojnih kulturno-glazbenih događanja su jedinstvene tvrđave koje će i projektu „Arsen, Čovjek kao ja“ biti savršena kulisa.

- U danima kad obilježavamo tri iznimno uspješne godine djelovanja Kuće umjetnosti Arsen kao prostora slobode i mjesta susreta sa svim oblicima onoga što smatramo umjetnošću, a i desetljeće ljetne pozornice Tvrđave sv. Mihovila, događanje koje smo danas predstavili savršeno se uklapa u našu viziju. Arsen je njezin nezaobilazni dio, stalna inspiracija i nama, a i mnogima koji su do sada gostovali na našim pozornicama. Izuzetno nam je drago da se neki od njih vraćaju u Šibenik pod krovom novog šibenskog festivala za kojeg ne sumnjamo da će imati veliki uspjeh i sjajan prijem kako kod naše šibenske publike tako i kod nacionalne, pa i šire jer Arsen ništa manje ni ne zaslužuje - istaknula je Gorana Barišić Bačelić, ravnateljica Tvrđave kulture Šibenik na press konferenciji organiziranoj u povodu predstavljanja projekta.

Ulaznice za koncerte koji će se održati u sklopu projekta „Arsen, Čovjek kao ja“ uskoro će biti dostupne u sustavu Eventim, dok će događanja na svim ostalim lokacijama biti besplatna za sve posjetitelje.

VIDEO: Sea Star zaplesao Rim Tim Tagi Dim uz Baby Lasagnu