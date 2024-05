Violeti iz 'Boljeg života' mnogi pišu da izgleda odlično, a ona je sad otkrila koji je jedini tretman na koji je išla

Glumica i zvijezda serije "Bolji život" Lidija Vukičević aktivna je na društvenim mrežama, a o njenom izgledu često se piše u medijima. Lidija izgleda odlično, zbog čega se mnogi pitaju kako je to postigla. Neki sumnjaju da je išla na estetske korekcije, a ona tvrdi da nije bila na nikakvoj operaciji, već samo na tretmanu.

- Jedino što sam radila na licu je tretman kojim se pospješuje rad kolagena. To kožu čini baršunastom. Osim toga, ništa više nisam radila, nikakve operacije. Tajna mog mladolikog izgleda je taj što se ja njegujem od 18. godine. Moja mama je bila stroga i brinula je o izgledu mene i moje sestre, još kao mlade djevojke smo počele koristiti kreme za lice. Pored toga, genetika, imam zahvalnu kožu na moju majku. Vodim zdrav život, ne pijem, ne pušim, zdravije se hranim i sve to rezultira ovakvim mojim izgledom - rekla je glumica.

Nedavno je objavila novu fotografiju na društvenim mrežama te njome raspametila svoje pratitelje. Naime, Lidija je pozirala sjedeći na rubu bazena, a na sebi je nosila crne kupaće gaćice i crnu majicu koju je zavezala oko struka. U prvom planu bile su njezine duge noge koje su već dobile boju.

Podsjetimo, televizijska publika Lidiju pamti po ulozi Violete u mnogima omiljenoj seriji "Bolji život", a na društvenim mrežama mnoge oduševljava svojim mladolikim izgledom.

Mnogi obožavatelji serije prate je i na društvenim mrežama gdje ova zanosna glumica često objavljuje fotografije u zavodljivom izdanju na kojima se ističe njezina fit linija. Upravo o tome kako postiže svoju liniju pričala je ranije za medije.

- Postoji nešto što ja radim dulje od 15 godina, a to su vježbe na podu. Radim trbušnjake i leđnjake i to sve ukupno traje pet minuta. Ne mogu podnijeti grč na licu i tijelu, zato vježbe ne radim dugo. Kad god mi dođe, ja to odvježbam, nije bitno koje je doba dana - rekla je Lidija.

- Uvijek osluškujem svoje tijelo, pa sam u posljednje vrijeme promijenila način ishrane. Životinje obožavam i već godinama ne jedem meso niti nosim krzno, a sad sam se odrekla i nekih masnih i slatkih zalogaja. Rezultat je da imam više energije i veću pokretljivost.

Sa 62 kilograma na 175 centimetara visine mogu obući sve što poželim i to mi stvara zadovoljstvo. Vratila sam kilažu iz vremena kad sam snimala ''Bolji život'' - izjavila je glumica.

Otkrila je i da svoju kožu održava kremama za lice i tijelo, te da bez njih nikad ne ide na spavanje, a dodala je i da u posljednje vrijeme koristi i sve manje šminke.

