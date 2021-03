Jagoda Kumrić: 'Najponosnija sam što sam izabrala vlastitu sreću pored društvenih konvencija'

Glumica Jagoda Kumrić završila je 2020. novim poslovnim pothvatom, a u posljednjem intervjuu priznala nam je da joj nedostaje i gluma. - Gluma mi apsolutno nedostaje, kako pred kamerama tako i na pozornici. Gluma je moj poziv i nešto u čemu ja uživam cijelim bićem, ali ja uvijek ostajem u glumi. Trenutačno ne na setu ili u nekoj predstavi, ali uvijek pripremam neki monolog sa strane ili čitam stručnu literaturu - kazala nam je Jagoda nedavno, a sada je otkrila i pojedinosti iz života u 15 brzopoteznih pitanja.

Najbolja lekcija 2020. godine?

Biti prisutna u trenutku i uživati.

Da imate milijun kuna, što biste prvo kupili?

Ulagala bih u neku od svojih ideja.

Vaša karijera iz snova je...

Gluma.

Najdraži odjevni predmet?

Kaput.

Pjesma uz koju uvijek možete zaplesati?

The Rolling Stones: Under my thumb

Biste li rekli da ste romantični?

Da.

Kava ili čaj?

Kava.

Kolači ili voće?

Kolači.

Što vam nedostaje iz djetinjstva?

Bezbrižnost.

Najzabavniji trač koji ste čuli o sebi?

Previše ih je, al' bilo je zabavnih.

Odluka na koju ste najponosniji u životu?

Što sam izabrala svoju sreću pored društvenih konvencija.

Tko je vaš najveći kritičar?

Mama i brat Marko.

Da ste pjevačica na jedan dan, koja biste pjevačica bila?

Beyonce.

Vjerujete li u izvanzemaljce?

Ne.

Koju supermoć biste htjeli imati na samo jedan dan – nevidljivost ili čitanje misli?

Čitanje misli.