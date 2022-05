Jadrankine gošće nezadovoljne odjećom u koju ih je obukla za večeru: 'Bilo mi je neugodno'

Završnica ovog tjedna u emisiji "Večera za 5 na selu" bila je u Koprivnici i to kod Jadranke.

Jadranka je pripremila predjelo 'Haramijini oblizeki', glavno jelo 'Renesansni kopun' i desert 'Kraljevska torta'. A svoje je gošće u renesansni duh uvela i odjećom te ih je sve obukla kao renesansne dame. No, one su počele s prigovorima već na predjelu, i to za tjesteninu od koprive, a zamjerke su našle i za pijetla s kestenjem. Najviše im se, ako se da suditi po komentarima, svidjela torta.

Najviše prigovora ipak su imale na renesansne haljine.

„Renesansna haljina mi se baš nije svidjela, zamišljala sam to malo drugačije“, rekla je Ivana, koju je Jadranka odlučila razveseliti jer je upamtila kako je govorila da je oduvijek željela biti princeza, pa joj je donijela renesansnu haljinu, a ostalima je predložila da postanu njezine dvorske dame.

„Nije mi se svidjelo kad sam dobila ulogu princeze jer mi ta uloga baš ne pristaje“, rekla je još Ivana, a ni ostale gošće također nisu bile oduševljene.

„Bilo mi je neugodno reći da neću. Nije mi baš lijepo biti dvorska dama, ne vidim se baš u tom ni stilu, ni vremenu“, rekla je Ružica.

Još jedno iznenađenje došlo je prije deserta. Naime, Jadranka im je priredila iznenađenje s gutačem vatre, dok su one jele tortu.

„Okusom je desert bio fin, jedino mi nije odgovarao taj pekmez koji je Jadranka pohvalila“, rekla je Ružica dok je Lidija komentirala kako joj je presladak. Kad je podijelila darove od kojih su neki bili i renesansna kuharica, Ružica je rekla: „Sigurno neću ništa od toga probati.“

Prije proglašenja pobjednice gošće su se okušale u gađanju mete lukom i strijelom, što se također nije svidjelo gošćama jer im je bilo naporno. Jadranka je potom pročitala poredak: ona je završila na četvrtome mjestu, na trećem je Željka, drugo mjesto dijelile su Ružica i Ivana, a pobjednica podravskog tjedna bila je Lidija! Jadranka je za svoju večeru dobila od Ivane, Željke i Ružice po osmicu, a Lidija je Jadranku nagradila najvišom ocjenom.

VIDEO>>Jandroković obradio Konstraktinu pjesmu: 'Zastupnica mora biti zdrava...'