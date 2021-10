Ivica šokirao goste gadljivim potezom na kraju večere, gledatelji ga ne štede: 'Kako ga nije sramota?'

U ovotjednoj 'Večeri za 5 na selu' sudjelovali su natjecatelji iz Šibenika i okolice. Posljednju ovotjednu večeru gostima je pripremio Ivica Vukorepa, a domaćin ih je iznenadio puževima na ražnju i dječjim pudingom za desert, što nije rezultiralo visokim ocjenama. Pobjedu je naposljetku odnijela Antonija, a Ivica je završio na trećem mjestu s 26 bodova.

Gledatelji su ostali iznenađeni ovakvim raspletom situacije, a što misle o Ivičinoj večeri odmah su dali do znanja na službenoj Facebook stranici emisije.

Uz to, mnogi su ostali zgroženi i potezom koji u najmanju ruku nije bio pristojan. Naime, dok je čitao bodove Ivica je u jednom trenutku ispustio vjetar.

"Sve nekako al što se lik isprdi na kraju dno dna ....do tada je bio i fora s tom večerom vidi se da se sprda s njima ...al ovo ", poručila je jedna od gledateljica. "Zaboravio je podrignuti, pa je morao prdnuti", nadovezala se druga.

Bilo je i onih koji smatraju da je ovo odraz nepoštovanja prema gostima.

"To je meni ustvari izgledalo ..kao evo vam i prdac na kraju ma dno dna...ponižavao ih je večerom i ovo za kraj užas....", bio je jedan od komentara. "Bože oslobodi em večera,em pokloni,em prdac na kraju ....kako ga nije sramota????", pitali su se gledatelji.

Podsjetimo, Ante je Ivici dao ocjenu 8, Antonija i Katarina su mu dale ocjenu 7, dok mu je Tea dala nisku četvorku. Tako je domaćin ukupno zaradio 26 bodova, čime je Antonija s visokih 36 bodova postala pobjednicom tjedna.

Ivica je goste dočekao ukusnim aperitivima, a onda je krenuo slijed njegovih specijaliteta. Za predjelo je ponudio šparoge s jajima, što se posebno svidjelo Anti, dok Tei i Antoniji nije bilo ništa posebno: „Jedan običan šibenski doručak, marenda…“ Za glavno jelo Ivica je priredio pravi specijalitet iz Dalmatinske zagore – puževe na žaru!

„Izgleda simpatično, kao neki ražnjić“, komentirala je Katarina koju okus nije oduševio, a ni Antonija nije bila oduševljena puževima: „Malo su ti zagorjeli, neće mi proći niz grlo!“ No Ivicu komentari nisu brinuli jer je on na trenutak oživio tradicionalno jelo njegova sela. A na trenutak je vratio goste u djetinjstvo kad im je poslužio omiljeni desert sve djece – klasični puding od vanilije!

„Desert je izgledao kao lik iz crtića. Moj sin od deset godina zna palačinke napraviti, a ovo je bila čista sprdačina!“ nezadovoljna je bila Tea, a još je više nezadovoljstva iskazala kad ih je domaćin iznenadio pijetlovima: „Meni je iznenađenje žalosno, po meni je ovo bilo ruganje s nama ostalim kandidatima koji smo se trudili oko kuhanja i sve smo to shvatili relativno ozbiljno. Došli smo se zabaviti, ali mislim da svaka zabava ima svoju granicu i da su neke stvari nedopustive!“ No Ante nije dijelio njezino mišljenje, njemu je Ivičina večera imala priču: „Ovo je večera u kojoj je Ivica htio prezentirati jela koja tu ljudi jedu. Bez obzira na ishod same večere, on je htio napraviti nešto što nitko nije i to mi je pozitivno.“

