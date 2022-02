Ivana Paradžiković zaintrigirala novom objavom: 'Jedva čekam da i vi saznate zašto mi se duša smije'

Ivana Paradžiković trenutačno se priprema za novi posao na UNA TV gdje ćemo je gledati u emisiju Lice pravde. Dok čeka da emisija krene, Ivana stvara napetost na svojim društvenim mrežama, a pogotovo na Instagramu gdje nerijetko dijeli i neke detalje iz privatnog života.

"Jedva čekam da i vi saznate zašto mi se duša smije", stoji uz posljednju objavu na njenom profilu, a dodala je i emotikon srca. Pratitelje je objava odmah zaintrigirala pa su odlučili pogađati o čemu je riječ.

"Ili je posao ili ljubav", "Sjela plaća?" komentirali su, no Ivana nije odgovara.

Podsjetimo, uz novi televizijski angažman Ivana je dobila još jedan posao i tako će uskoro svoje novinarsko znanje prenositi mlađim generacijama na Sveučilištu u Dubrovniku, gdje će predavati kolegij istraživačko novinarstvo.

Paradžiković nije otkrila koji su razlozi odlaska s Nove TV, ali u jednoj objavi na Instagramu prije par mjeseci znakovito je napisala: "Reći ću vam jednu stvar o sebi. Nikada nisam kičmu savijala. Ni kada mi je glava bila na panju niti kada je egzistencija visila o niti. Jer kada je istina u pitanju, kompromisa nema. Pitaju me čija sam sada? Svoja! Uvijek bila i bit ću. To je jedino sto vam mogu jamčiti. Ime i obraz su moja najvrednija imovina i s time se ne planiram kockati. Pokušali su me ušutkati, poniziti. Cipelarili me svi odreda; kako je tko stigao. Ni kolege ni struka nisu tada digli svoj glas u zaštitu. Ali znate tko jest? Vi!"

