Ivana Paradžiković ganuta gestom neznanca na pumpi: 'Ali gospodine, račun je ogroman!'

Bivša voditeljica Provjerenog Ivana Paradžiković na svom je Instagramu podijelila prekrasnu gestu jednog gospodina kojeg je srela na pumpi. Pratiteljima je sve ispričala.

"Samo ću vam reći jednu stvar... Život je čudo majkemi... Svjedoci su mi svi koji su se zatekli jučer na pumpi na autocesti Beograd – Zagreb", započela je objavu Paradžiković. Kako je objasnila, na putu prema Zagrebu stala je na jednoj benzinskoj crpki na kojoj je natočila gorivo i kupila darove prijateljima, no unutra je shvatila da ne zna PIN nove kartice.

"Kad sam trebala platiti, sjetim se da se ne sjećam pina. Nova kartica. Stalno ih gubim. Mijenjam. Mama me grdi zbog toga, kaže normalni ljudi to ne rade. Već je gužva na blagajni. Trčim do auta da ljudi ne čekaju. Sramota me. Ulazim unutra i neki gospodin je sad na redu i plaća. Mislim, uzela ga je blagajnica prije reda, jer znate svi kakva se nervoza stvori u zraku čim u redu čekaš više od 30 sekundi. Ljudi postaju zvijeri. Dođem, šutke stanem sa strane, čekam dok on plaća... Kad mi se blagajnica obrati riječima: gospodin plaća vaš račun", opisala je bivša voditeljica Provjerenog.

"Potpuno se zblesiram. Što???? Ali gospodine, mogu ja platiti svoj račun, samo sam zaboravila pin. Pa se sjetim! Ali gospodine, račun je ogroman, ne samo pokloni na pultu pa i gorivo sam točila! A prosijedi gospodin, prekriven maskom, nasmije se, zapravo oči mu se nasmiju i obrati mi se: gledam vas na televiziji 15 godina, pustite me, molim vas, nije vrijedno spomena. Zanijemila sam. U okrutnom svijetu, naviklom na grubost, nježne riječi i geste rasture srce poput krhkog stakla na milijun djelića", napisala je.

Dobri neznanac "sjeo je u svoj crveni auto i odvezao se, a ja sam idućih 400 km mislila kako nikada neću izgubiti vjeru u ljude", opisala je i dodala: "Kada se najmanje nadaš. Kada ne očekuješ... Život te podsjeti da je čudo! Rakiju ću ipak zadržati da me podsjeća na ovaj čaroban trenutak."

