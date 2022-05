Ivan Pažanin otvorio sezonu kupanja, a pratitelji mu u komentarima poručili: 'Hrabro'

Popularni chef Ivan Pažanin (37) sa svojim je pratiteljima na Instagramu podijelio da je otvorio sezonu kupanja. Pažanin je objavio fotografiju na kojoj pozira u moru, a vidi se da oko njega nema baš kupača.

- Konačno sam se bacio u more. Za mene je ljeto počelo - napisao je pored fotografije na kojoj do izražaja dolazi njegov istetovirani torzo. U komentarima su mnogi njegovi pratitelji ostavili emotikon srca. Njegovi pratitelji posebno su istaknuli da je more još hladno te da je ovo hrabro od njega, a objava je skupila više od 2300 lajkova. "Hrabro", „Rado bi ti se pridružila, ali sam daleko“, „Blago tebi“, „Zavidim“, pisali su. Jedna osoba ga je u komentarima pitala kako je, a Ivan je odgovorio. „Sad savršeno“, napisao je.

Popularni chef na svojem je Instagram storyju pokazao i tko mu je pravio društvo. Radi se o njegovom četveronožnom prijatelju, psu Pjeru s kojim i inače često objavljuje fotografije.

Inače, Pažanin zna svoje pratitelje počastiti fotografijom s plaže. Tako je i prošlo ljeto kada je pozirao s Pjerom, a dobio je brojne komplimente za svoj izgled. „Čovik od lipote“, stoji u jednom. „Koji frajer, a ni čovjek nije loš“, pisalo je u drugom komentaru. „Pogled od 1000 riječi“, istaknula je tada još jedna pratiteljica.

Dodajmo da Pažanin nije uvijek imao ovako utegnute mišiće i fit liniju jer je kao tinejdžer, što je sam u nekoliko navrata priznao, imao dosta kilograma viška i u jednom trenutku vaga je pokazala 120 kilograma. Kasnije ih se uspio riješiti redovitim vježbanjem i uravnoteženom prehranom..

Podsjetimo, Pažanin je publici postao poznat kao mentor u televizijskim kulinarskim showovima, a an društvenim mrežama ima više od 66.000 pratitelja.

