Iva Šulentić objavila novu fotku kćeri i pokazala kako provode vrijeme i igraju se

Voditeljica Iva Šulentić (40) u lipnju je postala mama po prvi put, a mjesec dana nakon objavila je i prve fotografije svoje kćeri s kojom je u srpnju posjetila i izložbu. Sada je ponovno pokazala kćer te otkrila kako provode vrijeme i igraju se.

- Ace of Base - napisala je voditeljica u opisu objave kojom je oduševila svoje pratitelje na Instagramu. "Ljubav najdivnija, neopisiva", komentirala je jedna pratiteljica.

Podsjetimo, Iva je nedavno progovorila o majčinstvu. - Majčinstvo mi je donijelo mir, zadovoljstvo i radost - sve je sjelo na svoje mjesto, jako sam sretna i zahvalna. Osjećam neopisivu ljubav i da je sve baš tako kako treba biti. Nastavak tog mira i zadovoljstva želim si i u godini koja stiže, uz trud i rad - priznala je za Gloriju.

Iva je na svijet kćerku donijela u zagrebačkoj Petrovoj bolnici, a o trudnoći nije pričala niti je otkrila ime svog partnera, no na kraju se doznalo da je Iva u vezi s Brunom Šunjićem, sistem inženjerom iz Zagreba. Ove sezone vratila se pred kamere za glazbeni show "The Voice Hrvatska".

- Priprema jedne emisije obuhvaća mnogo više od onoga što vam Ivan i ja možemo reći. To je veliki posao preko stotinjak ljudi, od onih koji su "mozak" cijele priče, preko onih koji brinu da tehnički i vizualno sve štima, pa do najdivnijih ljudi u šminki i garderobi ili u backstageu koji se brinu o mikrofonima ili, pak, čistoći pozornice. Za audiciju su pripreme trajale cijelo ljeto, produkcijska je ekipa putovala po Hrvatskoj i poslušala sve koji su se prijavili, a da bi na snimanje blind audicija na Prisavlje došlo njih 84. Tamo smo tek Ivan i ja upoznali njih i njihovu pratnju i sada dalje kreće njihova, a i naša zajednička priča. Sve štima kao urica, a za to su doista zaslužni vrhunski profesionalci, svatko u svom segmentu, i ono jako bitno - probe, probe i probe - ispričala nam je u intervjuu prije početka. Priznala je i da je ovaj show neizmjerno utjecao na njezinu karijeru.

VEZANI ČLANCI

- I karijere i živote! Poslovno, dala mi je novo iskustvo, i to gomilu, zadovoljstvo rada u ekipi takve, usuđujem se reći, najbolje produkcije u nas, istrenirala za različite situacije u ovome poslu i, na neki način, očeličila. Životno, dobila sam novi pogled na glazbu, rad glazbenika, adrenalin koji prati svaki nastup i hrabrost koju ti ljudi imaju. Divljenja vrijedno! Također, ne manje važno, a na što mi je ukazao Ivan - doista, ljudi diljem svijeta poštuju ovaj show i ističu njegovu kvalitetu i obožavam reći da ga radim - kazala je.

VIDEO Baby Lasagna o sudjelovanju na Dori: 'Jako sam anksiozan'