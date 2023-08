Iva Majoli sa suprugom ljetuje u Dubrovniku, objavila fotke s proslave svog rođendana

književna preporuka miljenka jergovića

'Grad u zrcalu' roman je o odrastanju i o Dubrovniku, čeznutom i željenom s druge strane brda

Pritom, pitanje identiteta, kao i osjećaja pripadnosti ovoj ili onoj skupini, za njega je ostalo otprilike onakvo kakvo je za pripovjedača i glavnog protagonista "Grada u zrcalu". On na jednom mjestu govori: "Kažu da se ne može pobjeći od onoga što jesi, ali ja ću učiniti da to što jesam pobjegne od mene." Doista, to je i činio.