Bivša natjecateljica Big Brothera zbog bolesti je ostala bez noge i dojke, imala je samo 39 kg

Tatjana Jovančević, natjecateljica srpskog izdanja reality showa 'Big Brother' iza sebe ima tužnu životnu priču.

Kada je imala samo 16 godina bila je oteta kada je bila u posjeti kod djeda i bake. Nakon što je tri mjeseca provela zaključana u podrumu uspjela je pobjeći, a sedam godina nakon liječnici su joj amputirali nogu nakon što joj je otkriven rak koljena.

Nakon što je detalje o Tatjaninom životu njezina majka ispričala za tamošnje medije, oglasio se i njezin otac za kojeg su one tvrdile da ih je izbacio na ulicu te ispričao kako je njihova priča o otmici samo laž za medije.

Tatjana se tada povukla iz javnosti i zaposlila u jednom kozmetičkom salonu, no nedavno se pojavila još jedna tužna vijest, naime dijagnosticiran joj je rak dojke. Nakon mukotrpnih pregleda je operirana te joj je odstranjena jedna dojka.

"Imam 48 godina i želim živa i zdrava dočekati 50. rođendan. Prošle godine sam napipala nešto na dojci i odmah se javila na onkologiju. Rekla sam doktorici 'Ostala sam bez noge, ne želim i bez dojke. Ja znam što je rak'" rekla je Tanja o svojoj situaciji pa se prisjetila i borbe s rakom zbog koje je ostala bez noge.

"Od tri tumora izvadili su mi dva koja su maligna. Doktor mi je tada predložio amputaciju. Pitala sam ga je li to jedini način da preživim. Teško sam to podnijela, jer se više ne osjećam kao žena. Boli me što kada se skinem nema me ni pola, nemam ni nogu ni dojku."

Tada su joj, izjavila je, davali samo dva mjeseca života.

"Smjestili su me u Klinički centar i rekli mi da imam rak koji je metastazirao. Doktor mi je kazao da ću živjeti još dva mjeseca. Pokušali su da me spasiti kemoterapijama, a nakon prve sam ostala bez kose. Spala sam na 39 kilograma i osjećala sam da je kraj blizu. Imala sam dvije opcije - da živim bez noge ili umrem sa nogom. Otišla sam kod doktora i rekla 'Hoću živjeti'"

