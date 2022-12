Isplivala Konstraktina fotografija s početka njene karijere, jedva biste je prepoznali

Ana Đurić Konstrakta (43), ovogodišnja predstavnica Srbije na Pjesmi Eurovizije nakon petog mjesta na najgledanijem svjetskom pjevačkom natjecanju postala je poznata i prepoznatljiva u cijelom svijetu, stoga je mnoge iznenadila fotografija od prije 20 godina, s početka njene karijere.

Konstrakta je tada imala plavu kosu i šiške, dok je ostala vjerna svom prepoznatljivom crvenom ružu. Iako je postigla zavidan uspjeh i jedinstvenim nastupom osvojila Europu, priznala je da se u njezinom životu ništa nije promijenilo te da i dalje koristi javni prijevoz kao i ostatak svijeta.

- Već sam počela ići javnim prijevozom. Prolazim onuda čak i neprimijećena. To znači da je sve OK, sada je sve u redu. Za uspjeh u ovom poslu nije dovoljan samo talent, već rad, predanost i promišljenost. Ali ne promišljenost u smislu da narodu daš samo ono što traži, nego da se baviš onim čime se baviš, a ne da to odrađuješ - kazala je ranije Konstrakta.

Sa suprugom arhitektom Milanom Đurićem ima dvoje dvoje djece, djevojčicu Lenu (12) i dječaka Nikolu (14), a koliko je njezina popularnost utjecala na obitelj Konstrakta je otkrila u svom posljednjem intervjuu za srpsku K1 televiziju. - Kakva sam domaćica? Pa, što znam. Ja sam u modu: 'Neka, ja ću'. Što god da treba po kući da se napravi, ja kažem: 'Neka, ja ću' I to nije baš pametno, ispostavilo se sad kad me nije bilo dugo kod kuće prethodnih mjeseci. Svi i dalje čekaju da dođem i da kažem: 'Neka, ja ću', i sin, i kći, i muž - rekla je Konstrakta za K1 televiziju.

VIDEO Massimo je nanizao brojne hitove, a sve je počelo idejom Siniše Škarice koja ga je dovela do vrha top lista