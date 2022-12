Nova drama u 'Večeri za 5': Tiktoker Dario objavio poruke od Ivana kojem su smetale "petokrake i Sveti gral"

TikToker Dario iz Bednje otvorio je ovaj blagdanski tjedan "Večere za 5 na selu" i svojim je gostima poslužio predjelo naziva Kinezi pehuste, glavno jelo Zerolani gudjek s kepunju i desert Peljizuni persti. Božidar je na većinu posluženih jela komentirao kako nisu u skladu s blagdanskim jelovnikom i čudio se kada je serviran rižoto od gljiva. „Ne znam jede li netko za Božić i blagdane u Hrvatskoj rižoto?“ čudio se Božo. Kada je pogledao emisiju Dario je ostao najviše zatečen Ivanovim komentarom nakon večere koji glasi ovako:

- Bilo je jako dobro i ukusno jelo, no na drvu su bile zvijezde petokrake, moj djed to nije volio, čaše su izgledale kao Sveti gral, nismo u crkvi, i gospodin me mrvicu uvrijedio. Za uvredu ide dvije ocjene manje, žao mi je. Na svom TikTok profilu na kojem ima 123.5 tisuća pratitelja Dario je podijelio ovaj isječak iz emisije i rekao je kako sam sebi daje sedmicu ili osmicu za svoju večeru i nastavio: Ali da mi netko da ocjenu šest jer na boru imam petokraku, pa to je božićni ukras, to je dekoracija. Objasnio je Ivanu i kako nije na stol stavio kalež nego čaše za vino koje su za svečane prigode i rekao je kako mu je možda trebao poslužiti vino u krigli. Dario je nakon emisije poslao i poruku Ivanu i pitao ga je čime ga je to uvrijedio.

- Ma dobro, to je zbog toga kaj mi nisi dao da vidim kaj gore ima još i rekao si da me nikada ne bi pustio gore. Kad sam išao doma pretpostavio sam da su tvoji gore. Fućkaj ga ja sam preuvredljiv i onda tek poslije skužim i bude prekasno - odgovorio mu je Ivan. Dario je rekao kako će nastaviti objavljivati što se sve događalo u "Večeri za 5 na selu".

VIDEO Dramatične scene iz centra Zagreba sa snimanja filma Black Canary