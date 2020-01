Imala je samo 11 godina! Stariji brat slavne reperice osuđen na 25 godina zatvora

Stariji brat reperice Nicki Minaj, Jelani Maraj osuđen je na 25 godina zatvora. Jelani je bio optužen za seksualno napastovanje djeteta. Riječ je bilo, naime, o njegovoj pokćerki.

Napastovanje je navodno započelo 2015. kada je njegova pokćerka imala samo 11 godina. Optužen je godinu dana kasnije, no on je tvrdio da je nevin, te da je sve to plan njezine majke koja je od njega htjela iznuditi 25 milijuna dolara. Maraj i njegov odvjetnik David M. Schwartz uložili su žalbu zbog presude, no sudac ih je odbio.

Reperica nije bila na suđenju ali je ranije rekla kako je njezin brat najnježniji, najdarežljiviji muškarac kojeg poznaje.

Njegova žrtva je isto bila na odslušanju presude, a prije no što je izrečena, kazala je kako je njegovo zlostavljanje utjecalo na nju.

- Nisam znala mogu li preživjeti dan bez napada panike. Milsila sam da nemam glas - kazala je.

Inače, Nicki je nedavno imala još jedan skandal. Njezin bivši dečko i Meek Mill i suprug Kenneth su se posvađali. Reperica se prošle godine udala za osuđenog ubojicuKennetha Perryja.