VIDEO Mirna Zidarić pokazala ideju za zdravi proljetni doručak, ovo mogu napraviti baš svi

"Ideja za zdravi proljetni doručak", napisala je novinarka Mirna Zidarić uz video koji je privukao pažnju njezinih pratitelja na Instagramu. U njemu ne pokazuje samo još jedan recept za popularni avokado tost, već i genijalan trik kojim tvrdo kuhano jaje pretvara u delikatan cvijet.

Za sve one koji je pamte kao urednicu i voditeljicu sportskih vijesti na HRT-u, gdje je provela tri desetljeća, ovakav sadržaj predstavlja veliko iznenađenje. Nakon što je početkom 2025. godine napustila nacionalnu televiziju, Zidarić se okrenula digitalnom stvaralaštvu, gradeći osobni brend kroz teme životnog stila, putovanja i kulinarstva. Osim toga piše i kolumne za časopis Marie Claire. Njezin profil postao je prozor u mirniji život, a ovaj video savršen je primjer smjera kojim je krenula.

U videu, Mirna demonstrira tehniku koja je poznata kao viralni "food hack" na društvenim mrežama. Još toplo, kuhano jaje stisne se između dva štapića pomoću gumica i ostavi hladiti. Rezultat su, nakon rezanja, kriške jaja koje izgledom podsjećaju na latice cvijeta.

Simbolika je jasna: jaja i cvijeće tradicionalni su vjesnici proljeća te simboli ponovnog rođenja i novog života, što se savršeno poklapa s duhom Uskrsa, ali i s Mirninim osobnim "novim početkom" nakon duge televizijske karijere. Kroz jednostavne korake, od gnječenja avokada do tostiranja integralnog kruha, Zidarić nudi inspiraciju za blagdanski stol koji je istovremeno zdrav, estetski privlačan i lako izvediv.

*uz korištenje AI-ja