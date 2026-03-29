VIDEO Mirna Zidarić pokazala ideju za zdravi proljetni doručak, ovo mogu napraviti baš svi

Nakon što je početkom 2025. godine napustila nacionalnu televiziju, Zidarić se okrenula digitalnom stvaralaštvu, gradeći osobni brend kroz teme životnog stila, putovanja i kulinarstva. Osim toga piše i kolumne za časopis Marie Claire

"Ideja za zdravi proljetni doručak", napisala je novinarka Mirna Zidarić uz video koji je privukao pažnju njezinih pratitelja na Instagramu. U njemu ne pokazuje samo još jedan recept za popularni avokado tost, već i genijalan trik kojim tvrdo kuhano jaje pretvara u delikatan cvijet. 

Za sve one koji je pamte kao urednicu i voditeljicu sportskih vijesti na HRT-u, gdje je provela tri desetljeća, ovakav sadržaj predstavlja veliko iznenađenje. Nakon što je početkom 2025. godine napustila nacionalnu televiziju, Zidarić se okrenula digitalnom stvaralaštvu, gradeći osobni brend kroz teme životnog stila, putovanja i kulinarstva. Osim toga piše i kolumne za časopis Marie Claire. Njezin profil postao je prozor u mirniji život, a ovaj video savršen je primjer smjera kojim je krenula.

U videu, Mirna demonstrira tehniku koja je poznata kao viralni "food hack" na društvenim mrežama. Još toplo, kuhano jaje stisne se između dva štapića pomoću gumica i ostavi hladiti. Rezultat su, nakon rezanja, kriške jaja koje izgledom podsjećaju na latice cvijeta.

FOTO Goran Milić u braku je s bivšom HRT-ovkom: Kad je napustila popularnu emisiju svi su bili iznenađeni
Zagreb: Novinarka HTV-a Mirna Zidari?
1/14

Simbolika je jasna: jaja i cvijeće tradicionalni su vjesnici proljeća te simboli ponovnog rođenja i novog života, što se savršeno poklapa s duhom Uskrsa, ali i s Mirninim osobnim "novim početkom" nakon duge televizijske karijere. Kroz jednostavne korake, od gnječenja avokada do tostiranja integralnog kruha, Zidarić nudi inspiraciju za blagdanski stol koji je istovremeno zdrav, estetski privlačan i lako izvediv.

FOTO Bio je pobjednik u Big Brotheru prije 10 godina, a ovako popularni Žorž izgleda danas
Zagreb: Novinarka HTV-a Mirna Zidari?
1/18
*uz korištenje AI-ja
Zagreb: U Tvornici kulture održana je dodjela nagrade "Rock&Off"
MAX JURIČIĆ

Od Azre i Filma do Vještica, Ljetnog kina i Plesača sporog stepa, jedan je od najvažnijih domaćih glazbenika

Max Juričić jedan je od rijetkih kod nas koji ne živi u prošlosti, iako na tu prošlost ima više prava od mnogih koji se njome uporno služe. Max je bio i važan čovjek za nastanak domaće etno scene i kasnije otočkog vala. Plesač sporog stepa najnovija je "verzija" Maxa, veterana rock scene koji uvijek pronađe neki zanimljiv "kanal" da svoju glazbu učini aktualnijom

Anica Zubović
SJEĆATE LI JE SE?

Legendarna hrvatska pjevačica danas slavi 94. rođendan! Njene pjesme obilježile su domaće festivale

Počela je s obradama međimurskih narodnih pjesmama (Rožica sam bila). Pjevala je i dalmatinske narodne pjesme, ponekad u duetu s tada poznatom Vilmom Isler. U svijet zabavne glazbe lansirao ju je Nikica Kalogjera, koji ju je nagovorio da za Radio Zagreb snimi njegovu obradu pjesme - Negdje u dalekom svijetu (temu iz western filma Crvene podvezice), ta pjesma postala je veliki radio hit pedesetih godina

Učitaj još

