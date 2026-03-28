RIJEDAK PRIZOR

Sjećate li se zvijezde serije 'Melrose Placea'? Nakon dugo izbivanja pojavila se u javnosti i ovako izgleda sada

Foto: Profimedia
28.03.2026.
u 21:45

Široj publici je najpoznatija po ulozi Jo Reynolds u seriji Melrose Place (1992.–1996.)

Zvijezda nekada popularne serije "Melrose Place", Daphne Zuniga, rijetko se pojavljuje na društvenim događanjima pa je mnoge iznenadila dolaskom na nedavnu dodjelu Oscara u Los Angelesu. Ova 63-godišnja glumica prisustvovala je dodjeli zbog emotivne posvete redatelju Robu Reineru, koji je u prosincu ubijen zajedno sa suprugom. Zuniga je glumila u Reinerovom filmu iz 1985. godine "The Sure Thing" zajedno s Johnom Cusackom. Glumica je stajala uz druge zvijezde koje su surađivale s Reinerom,  Annette Bening  i Meg Ryan, dok je Billy Crystal održao govor.

Ova posveta dolazi nakon tragične smrti Reinera u 78. godini. Redatelj i njegova supruga Michele (70) ubijeni su 14. prosinca u svom domu, navodno od strane njihovog 32-godišnjeg sina Nicka Reinera. U posveti su sudjelovali i Michael McKean, Christopher Guest, Jerry O'Connell, Wil Wheaton, Fred Savage, Cary Elwes, Mandy Patinkin, Carol Kane, Kiefer Sutherland, Demi Moore, Kevin Pollak, Kathy Bates i John Cusack. Zuniga je izgledala elegantno u crnoj haljini i visokim potpeticama, s raspuštenom kosom i dijamantnim nakitom. Zanimanje za glumu pokazala je još u mladosti.

Pohađala je program Young Conservatory pri American Conservatory Theateru u San Franciscu, a potom je studirala glumu na UCLA-u. Proslavila se filmom "The Dorm That Dripped Blood" iz 1982. godine. Nakon toga dobila je glavne uloge u filmovima poput "The Initiation", "The Sure Thing", "Modern Girls", "Last Rites", "Gross Anatomy" i "The Fly II". Široj publici je najpoznatija po ulozi Jo Reynolds u seriji Melrose Place (1992.–1996.). Njezini kolege iz serije bili su Heather Locklear, Grant Show i Courtney Thorne-Smith. Zuniga je počela izlaziti s poduzetnikom Davidom Mleczkom 2006. godine, a vjenčali su se na privatnoj ceremoniji u Cambridgeu u Massachusettsu 2019. godine.

FOTO Šokantna transformacija chefa Ivana Pažanina! Drastičnom promjenom sve je iznenadio
1/27
showbiz melrose place Daphne Zuniga

Zagreb: U Tvornici kulture održana je dodjela nagrade "Rock&Off"
MAX JURIČIĆ

Od Azre i Filma do Vještica, Ljetnog kina i Plesača sporog stepa, jedan je od najvažnijih domaćih glazbenika

Max Juričić jedan je od rijetkih kod nas koji ne živi u prošlosti, iako na tu prošlost ima više prava od mnogih koji se njome uporno služe. Max je bio i važan čovjek za nastanak domaće etno scene i kasnije otočkog vala. Plesač sporog stepa najnovija je "verzija" Maxa, veterana rock scene koji uvijek pronađe neki zanimljiv "kanal" da svoju glazbu učini aktualnijom

Anica Zubović
SJEĆATE LI JE SE?

Legendarna hrvatska pjevačica danas slavi 94. rođendan! Njene pjesme obilježile su domaće festivale

Počela je s obradama međimurskih narodnih pjesmama (Rožica sam bila). Pjevala je i dalmatinske narodne pjesme, ponekad u duetu s tada poznatom Vilmom Isler. U svijet zabavne glazbe lansirao ju je Nikica Kalogjera, koji ju je nagovorio da za Radio Zagreb snimi njegovu obradu pjesme - Negdje u dalekom svijetu (temu iz western filma Crvene podvezice), ta pjesma postala je veliki radio hit pedesetih godina

