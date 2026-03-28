Sjećate li se zvijezde serije 'Melrose Placea'? Nakon dugo izbivanja pojavila se u javnosti i ovako izgleda sada

Zvijezda nekada popularne serije "Melrose Place", Daphne Zuniga, rijetko se pojavljuje na društvenim događanjima pa je mnoge iznenadila dolaskom na nedavnu dodjelu Oscara u Los Angelesu. Ova 63-godišnja glumica prisustvovala je dodjeli zbog emotivne posvete redatelju Robu Reineru, koji je u prosincu ubijen zajedno sa suprugom. Zuniga je glumila u Reinerovom filmu iz 1985. godine "The Sure Thing" zajedno s Johnom Cusackom. Glumica je stajala uz druge zvijezde koje su surađivale s Reinerom, Annette Bening i Meg Ryan, dok je Billy Crystal održao govor.

Ova posveta dolazi nakon tragične smrti Reinera u 78. godini. Redatelj i njegova supruga Michele (70) ubijeni su 14. prosinca u svom domu, navodno od strane njihovog 32-godišnjeg sina Nicka Reinera. U posveti su sudjelovali i Michael McKean, Christopher Guest, Jerry O'Connell, Wil Wheaton, Fred Savage, Cary Elwes, Mandy Patinkin, Carol Kane, Kiefer Sutherland, Demi Moore, Kevin Pollak, Kathy Bates i John Cusack. Zuniga je izgledala elegantno u crnoj haljini i visokim potpeticama, s raspuštenom kosom i dijamantnim nakitom. Zanimanje za glumu pokazala je još u mladosti.

Pohađala je program Young Conservatory pri American Conservatory Theateru u San Franciscu, a potom je studirala glumu na UCLA-u. Proslavila se filmom "The Dorm That Dripped Blood" iz 1982. godine. Nakon toga dobila je glavne uloge u filmovima poput "The Initiation", "The Sure Thing", "Modern Girls", "Last Rites", "Gross Anatomy" i "The Fly II". Široj publici je najpoznatija po ulozi Jo Reynolds u seriji Melrose Place (1992.–1996.). Njezini kolege iz serije bili su Heather Locklear, Grant Show i Courtney Thorne-Smith. Zuniga je počela izlaziti s poduzetnikom Davidom Mleczkom 2006. godine, a vjenčali su se na privatnoj ceremoniji u Cambridgeu u Massachusettsu 2019. godine.