Imala je novac i slavu, mnogima je bila uzor, a onda joj se život počeo raspadati i sve njene tajne bile su otkrivene

DIPLO

Bivša djevojka optužila slavnog glazbenika: 'Dozvolila sam mu da snima naš seks, ali ne i da dijeli snimke'

Prema sudskom podnesku, ona je dopustila Diplou da ih povremeno snima dok se seksaju, ali je "dala do znanja da ne želi da ih optuženi Diplo snima dok se upuštaju u seksualne aktivnosti bez njezinog izričitog pristanka, niti je htjela da on distribuira slike i /ili videozapise trećim stranama i nikad mu nije dala privolu da to učini.