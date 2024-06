Imala je milijune, a sada je otkriveno da grca u dugovima: Razvodi se i živjela je s petero djece u kamperu

Nakon što doznalo da se glumica Tori Spelling razvodi od Deana McDermotta nakon 17 godina braka, mediji su počeli pisati o njezinoj financijskoj situaciji. Naime, u rujnu se doznalo da s petero djece spava u motelu u kojemu soba košta nešto više od 90 eura noć, a nakon toga je s djecom živjela u kamperu u Kaliforniji. Kasnije je uspjela pronaći kuću u koju se uselila s djecom, te je počela plaćati najam za nju.

Sada je otkriveno da je glumica dužna banci 200.000 dolara. Taj novac posudila je prije 12 godina. Kako stoji su sudskim dokumentima, City National banka traži da im Spelling i uskoro bivši suprug vrate 400.000 tisuća dolara, koje su posudili i obećali vratiti s kamatama. Tori banci duguje 219.796.66 dolara, dok Dean duguje 202.066.10 dolara.

Inače, cijelo vrijeme mnogi su se pitali što se stvarno dogodilo i zašto se brak raspao, iako su Tori i Dean imali turbulentnu vezu. Neki su nagađali da će se razvod kad-tad dogoditi i fanovi nisu bili pretjerano iznenađeni. Nedavno se glumac prvi put oglasio nakon što je sam podijelio da se razvodi na Instagramu u lipnju ove godine.

- Sve što je Tori ikad napravila do današnjeg dana je bilo da želi da ja budem sretan i zdrav. Nanio sam mnogo štete i boli toj ženi - izjavio je u intervjuu za Daily Mail i nastavio: - Danas za to preuzimam odgovornost i to je najveća stvar koju ću morati ispraviti u životu.

Dean je rekao kako je bio jako depresivan, te da je imao napadaje bijesa, a sve je to pojačavao alkohol te lijekovi za koje je imao recept. Često je nakon opijanja padao u nesvijest, a njegova djeca i supruga bili su 'kao skamenjeni'. McDermott je tijekom razgovora bio izrazito emotivan, te na rubu suza, ali iskreno je govorio o svojim problemima.

- Pred kraj sam pio bocu od 7,5 decilitara tekile svake večeri, sedam dana u tjednu i uzimao šaku tableta, dok je moja predivna obitelji bila u drugoj sobi - priznao je i dodao: - To je ono što je dovelo do sloma, to je ono što se dogodilo između mene i Tori. Nisam više mogao, nisam više mogao živjeti takav život. Bio sam umoran od ljutnje i urlanja. Tvrdi da je sada trijezan, te da je ljetne mjesece proveo u centru za rehabilitaciju. Djecu, navodi, nije vidio jako dugo, no otkrio je kako je opet počeo komunicirati sa Spelling. Isto tako je rekao i da je vijest o razvodu koju je objavio na Instagramu napisao pod utjecajem alkohola.

Podsjetimo, Spelling je svjetsku slavu stekla ulogom Donne Martin u poznatoj tinejdžerskoj seriji "Beverly Hills, 90210". Poznata je i kao kći bogatog i uspješnog producenta Aarona Spellinga koji je preminuo 2006. godine. Još 2021. pisalo se kako je glumica predala papire za razvod od supruga Deana McDermotta. "Brak je gotov već jako dugo. Tori se sastala sa svojim odvjetnicima i planira vrlo brzo podnijeti zahtjev za razvod. Pokušava sve riješiti, a prije toga pobrinuti se da bude financijski stabilna", kazao je obiteljski prijatelj i dodao: "Mjesecima spavaju u različitim sobama i već se neko vrijeme ne smatraju bračnim parom. Tori je spremna za novi početak, ali pokušava to strateški izvesti."Tori je od oca naslijedila 'samo' milijun dolara, a u kući u kojoj je odrasla i čija se vrijednost procjenjuje na više od 100 milijuna dolara živi njena majka. Spelling već neko vrijeme iznenađuje fanove izgledom, ponajviše zato što misle da je pretjerala s estetskim korekcijama.

