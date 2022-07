Ida Prester pokazala koji trend je ona nosila prva: 'A svi ste mi se smijali'

Roza boja hit je posljednje vrijeme te se mnoge poznate žene mogu vidjeti u žarko rozim kombinacijama. Primjerice, glumica Megan Fox je za premijeru dokumentarnog filma svog zaručnika Machine Gun Kellyja u New Yorku, odjenula dvodijelnu rozu sjajnu haljinu, a uskladila se i s njim jer je i on bio u rozom. Naime, njegov dokumentarac nosi ime "Machine Gun Kelly's Life in Pink" stoga je ova boja bila i očekivana.

Još jedna u rozom ovaj vikend je bila i glumica Anne Hathaway koja se na reviju brenda Valentino pojavila u njihovoj šljokičastoj kratkoj haljini.

A naravno, treba spomenuti i trenutno snimanje Barbie filma u kojemu glumci Margot Robbie i Ryan Gosling gotovo uvijek nose rozo.

Međutim, naša voditeljica Ida Prester još je prošle godine ponosno nosila roze komplete, a fotografiju je pokazala i pratiteljima. Naime, Ida je podijelila kolaž fotografiju sebe u rozom kompletiću od prošle godine te dvije fotografije Megan Fox i Anne Hathaway od ove godine.

- Eee kad sam ja ovo nosila prošle godine, svi ste mi se smijali - napisala je pored fotografije.

"Top top", "Meni je tvoja kombinacija mnogo ljepša i ukusnija", "Ispred svog vremena", "Nitko pametan se nikad nije smijao Barbie", pisali su joj oduševljeni pratitelji.

