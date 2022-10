Ida Prester o Norveškoj: Zemlja je predivna, ali stvarno skupa za naš standard

Početak kolovoza. Vrijeme kada većina ljudi uzima svoj godišnji odmor, pakira kupaće kostime, japanke i sunčane naočale, priprema velike količine kreme za sunčanje i kreće prema moru. No ne i pjevačica Ida Prester (43) koja je upravo ovo razdoblje odabrala za odlazak na sjever, u Norvešku. Ida kaže da joj je Skandinavija najljepši dio svijeta te da voli putovati ovim područjem i zato dolazi kada god može. Njezina ljubav prema sjeveru rodila se prije šest godina kada je bila na Islandu, a to je putovanje koje joj je promijenilo život.

- U svega par dana putovanja po tom čudesnom otoku redali su se nevjerojatno intenzivni doživljaji: vulkani, crne plaže, ledenjaci, vodopadi.. Zbunila sam se od tolike ljepote i moći prirode, osjećala sam se tako mala pred takvim prirodnim veličanstvom. Otada svako ljeto pokušavamo otputovati negdje "gore" - opisala je kako je započela njezina fascinacija tim dijelom Europe te dodala da je suprug Ivan prihvatio njene prijedloge za putovanja te se i sam zaljubio u ovaj dio svijeta.

- Švedsku, Dansku, sjevernu Njemačku i Nizozemsku obišli smo prethodnih godina, dugo smo planirali i Norvešku, posebno šume i fjordove o kojima smo puno slušali - priča nam Ida kako je odluka za ovogodišnje putovanje pala na "najsretniju zemlju na svijetu za život".

Par je u Norveškoj proveo devet dana, taman dovoljno da se stekne prvi dojam, no Idu je zemlja toliko oduševila da se planira vratiti ponovno. Naglašava i kako joj je bilo dosta izazovno organizirati ovo putovanje, a glavni razlog tome su visoke cijene.

- Norveška je jedna od najbogatijih, pa zato i najskupljih zemalja na svijetu. Planirali smo sve puno unaprijed, to puno olakšava i mogu se naći dosta jeftiniji promotivni aranžmani - otkrila je Ida mali trik kako uhvatili povoljniju cijenu. Što se organizacije tiče, Ida i Ivan sami su se uhvatili u koštac s tim te su sve sami osmislili i bukirali.

Prije posjeta Norveškoj, tjedan dana su proveli na sjeveru Njemačke gdje su bili na jednom glazbenom festivalu u širem društvu prijatelja, a na ovo putovanje su se uputili sami.

- Važno se ponekad i osamiti, pogotovo na putovanjima, to je naš recept za zdravi brak. Bar koji dan godišnje biti ponovno kao momak i djevojka - objašnjava Ida pa nastavlja da s iz Njemačke za Oslo putovali avionom, a do povijesnog gradića Bergena koristili su vlak i brod.

Foto: Privatna arhiva

- To putovanje vlakom i brodom je vanserijsko! Predivni prizori se nižu jedan za drugim. Svakako preporučujemo što više koristiti vlak po Norveškoj, funkcionira savršeno, a pejzaži kojima željeznica prelazi ostavit će vas bez daha - opisala je pjevačica ovaj način putovanja te dodala da su u Bergenu uzeli rent-a-car, pa fjordove obilazili svojim tempom.

Glavni cilj na ovom putovanju bio im je istražiti prirodu i razgovarati s lokalnim stanovništvom, pa ovaj put muzeji nisu bili prvi izbor, no dva ipak nisu mogli preskočiti. Stali su u muzeju norveškog slikara Edvarda Muncha u Oslu i Vikinškom muzeju u Bergenu. Dodaje i da su od turističkih atrakcija posjetili najdulji fjord Sognefjord te ga prešli brodom.

- Popeli smo se i na ledenjak Folgefonna i usred ljeta prošetali skijalištem. Tirkizna ledenjačka jezera i snježne planine ostavili su nas bez daha. Oduvijek su mi planinski pejzaži draži od morskih, a ovi norveški su baš posebni - istaknula je glazbenica, a potom se osvrnula ja fjordove po kojima je Norveška poznata.

- Na trenutke podsjećaju na obično more i plaže, ali je sasvim druga klima, flora i fauna od naše uobičajene jadranske. Fjordovi su nastali klizanjem ledenjaka, kao duboke pukotine u kopnu spojene s oceanom, vrlo oštrih i strmih litica. Prizori su kao iz filma, jako upečatljivo putovanje - opisuje Prester scene koje su joj ostale u sjećanju.

Foto: Privatna arhiva

Skandinavija je poznata po hladnijem vremenu, a u ovim "ljetnim mjesecima" dosta je vlažno pa je Ida otkrila kako se pripremila za ove uvjete.

- Većinu vremena padala je lagana kišica, kao što smo i očekivali. Ja imam jednu crvenu kabanicu, kupljenu još na Islandu, već šest godina se ne razdvajam od nje na nordijskim putovanjima. Dobre cipele i moja kabanica - ne treba ništa više! - govori Ida.

Norveška slovi kao jedna od najsretnijih zemalja za život, a glazbenica ne skriva kako su norveški gradovi ostavili dojam na nju. Kako kaže, najljepše iskustvo je bilo u Bergenu. Radi se o gradu koji nazivaju vratima regije fjordova, a skriva drvene kuće iz doba kada je grad bio veliko trgovačko središte kao i pitoresknu luku Bryggen.

- Taj gradić okružen planinama i fjordovima je predivan! Osim povijesnog dijela grada Bryggena, grad pruža toliko toga! Slučajno smo naišli na lokalni glazbeni festival, besplatni ulični program, kvartovski, sličan našem Q'artu u zagrebačkoj Ilici. Divno smo se proveli, taj grad baš ima fenomenalnu energiju! - opisuje Prester svoje doživljaje, a otkrila je i da im se u tom lijepom gradu skoro dogodio mali fijasko s rent-a-carom.

- To je jedino što nismo organizirali unaprijed. Računali smo da auta za najam uvijek ima, ali Bergen je mali te se u špici sezone auti razgrabe. Doslovce više nije bilo ni jednog jedinog nekoliko dana prije našeg dolaska! Tad su nam u pomoć uskočili naši ljudi. Zahvaljujući Zagrepčanki s norveškom adresom, Barbari, koja mi se javila preko Instagrama, uspjeli smo pronaći jednu Teslu preko aplikacije za najam koju koriste samo lokalci - ispričala je ovu anegdotu. Idu i Ivana u Norveškoj je iznenadio i jedan detalj zbog kojeg im se bilo teško vratiti u svakodnevicu.

- U Norveškoj skoro svi voze električne aute, Tesle su im uobičajeno vozilo. Meni i mom Vaniju je bilo prvi put da vozimo takav auto. Zaljubili smo se! Teško se nakon vožnje elektroncem koji klizi po fjordovima vratiti u mojeg 20 godina starog zagrebačkog benzinca, ali takav je život - govori glazbenica.

Foto: Privatna arhiva Sve koji u planu ili na popisu želja imaju posjet ovoj skandinavskoj kraljevini glazbenica upozorava da iako je zemlja predivna, stvarno je skupa za naš standard. Ida naglašava da sve treba dobro isplanirati i rezervirati, kao i povezati se s Hrvatima koji žive tamo i tražiti konkretne preporuke.

- Meni se preko Instagrama javilo stvarno jako puno ljudi, baš su nam pomogli s praktičnim savjetima gdje ići i što vidjeti - objašnjava Ida dok izbjegava govoriti o konkretnim cijenama nekih usluga.

- Bolje puno ne pričati da ljude ne demotiviramo - odgovara te dodaje: - Spremite se na to, treba štedjeti za ovakvo putovanje. Ali nama se sve isplatilo! Napunili smo se ljepotama za cijelu zimu!

Upitali smo je i kakva je gastronomska ponuda, a ona je spremno odgovorila da je norveška kuhinja poznata po ribi i morskim specijalitetima te da su njih dvoje u tome u potpunosti uživali.

Ida na svojim putovanjima voli upoznati lokalno stanovništvo, pa ni u Norveškoj to nije bila iznimka. Za Norvežane kaže da su jako tihi i pristojni te da jedva čekaju da im se obratiš i postaviš neko pitanje.

- Svi ljudi se vesele kad pokažeš interes za njihov život i kulturu, Norvežani tu nisu iznimka. Na putovanju kroz fjordove upoznali smo se sa starijim parom Norvežana - on radi u uzgajalištu lososa i strastveno se bavi drvodjelstvom, a ona vodi kafić. Družili smo se s puno stranaca i naših ljudi - s vlasnikom restorana u Bergenu, porijeklom iz Mostara, tajlandsko-norveškim parom koji drži tajlandski fast food restoran ispod ledenjaka, glavnim gradom nas je proveo Brazilac Leo, Hrvatica Barbara nas je pozvala na večeru u svoj predivan nordijski stan. Sve te priče snimljene su i nalaze se na mom Instagramu, kao trajna uspomena na jedno predivno iskustvo - prepričava glazbenica koja kao svaka velika putoholičarka već mašta gdje bi dalje voljela putovati.

- Jako bi htjela posjetiti Novi Zeland, mislim da je to također jedno od najimpresivnijih mjesta na zemlji. Od prirode do kulture. Ali za tako daleko putovanje treba stvarno puno priprema. Voljela bih da odemo tamo s klincima, za koju godinu će ih daleka putovanja početi interesirati, trenutno žele samo igru u parkiću. Dakle, možda je taman vrijeme da se počnemo spremati - zaključuje do nekih novih avantura.

