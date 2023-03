Deniss Grgić i mentor Jakov prvi su ispali iz nove sezone 'Plesa sa zvijezdama'

Nakon uzbudljivog otvaranja prošle nedjelje večeras je na redu bila druga emisija uživo showa 'Ples sa zvijezdama'. Tema emisije je Nezaboravna godina, a iz showa je ispao i prvi par ove sezone. 'Ples sa zvijezdama' tako su prvi napustili akademska slikarica Deniss Grgić i njezin mentor Jakov Bjelac. - Mi nastavljamo treninge- kazao je Jakov nakon ispadanja, a s njim se složila i Deniss.

Među tri para koji su ušli u eliminacije bili su Deniss i Jakov, Emilija i Patrik i Alen i Ela. Žiri je od ispadanja spasio Alena i Elu.

Emisiju su otvorili Maja i Marko koji su prošle nedjelje bili na vrhu ljestvice, a sada su plesali cha-cha i ponovno oduševili. "Maja ti stvarno dokazuješ da si čelik. Htjela sam samo reći da ćemo te tako ocjenjivati, jednako kao i ostale, ali ova tvoja cha cha je bila izvrsna", istaknula je Larisa Lipovac Navojec.

"Vidi se na gornjem dijelu tijela da razmišljaš gdje što ide zato imaš mali nedostatak ekspresije. Što se tiče tvoje tehnike - svaka čast! U sredini koreografije si mu se istrgnula iz ruku i sama se vratila, bravo", oduševljen je bio Marko Ciboci. "Savjetovao bih ti da dodaš te udarce u gornjem dijelu tijela. I sve glumačko što imaš samo da pojačaš", dodao je Igor Barberić.

"Ja sam si zapisala - wow, okreti! Ono što oni pričaju za gornji dio tijela mislim da je to sve normalno za nekoga tko nije naviknuo na pozornicu. Ali opusti se, Maja ti možeš sve", zaključila je Franka.

U prvoj emisiji uživo Maja i Marko plesali su tango i nema koga nisu oduševili. „Ja bih te molio da naučiš sve muške i ženske zvijezde kako se drži u tangu“, poručio je Marko Ciboci. Osvojili su 29 bodova žirija što je najveći broj bodova u prvoj emisiji.

Foto: Nova TV

Idući su na plesni podij stali Alen i Ela koji su izveli energičan paso doble. U duhu ove emisije i nezaboravne godine Alen nas je proveo kroz svoju mladost. Nezaboravna godina za njega je ona u kojoj je osnovao bend Laufer.

"Mislim da ti imaš prirodni talent za ples. Meni je osobno bio draži onaj šarmer od prošlog puta, ali ni ovaj zločesti dečko nije loš. Malo tehnike nedostaje, ali znaš ti što radiš", započela je Franka.

"Meni je danas bilo ozbiljno, sa stavom, mislim da je to za paso doble potrebno. Meni je danas bilo dobro, moram to reći", istaknula je Larisa. "Ja mislim da ti ta divljina ide dobro. Pohvalio bih one dijelove kad si solo. Sve u svemu volim gledati kako plešeš", dodao je Igor.

"Sve dijelove koji su slobodnog karaktera odradio si savršeno. E kad smo kod ovog malo plesnog dijela tu si ušao u karakteristične figure paso doblea, i to je nedostajalo da bi imao jednu fabulu", zaključio je Marko.

Za prvi ples u showu „Ples sa zvijezdama“ Alen i Ela imali su zadatak izvesti slowfox. Na plesni podij donijeli su dašak glamura, a Alen je dobio i nadimak – šarmer zlatnog doma Hollywooda. „Šarmantno, nježno, lijepo, protočno... tako ste kliknuli i baš ste dobro uklizali u ovu prvu emisiju“, navela je Larisa nakon plesa. Osvojili su 25 bodova žirija.

Foto: Nova TV

Ana i Mario otplesali su jive i osvojili 22 boda. "Malo je bilo u prošloj emisiji sigurnije, onaj plesni stil ti je bolje ležao. Danas je bilo malo kao po jajima, ali jive je užasno težak i ja sam sigurna da ćeš ti to jako dobro odraditi u budućim izvedbama. Samo tako dalje u sportskom duhu", započela je Larisa.

"Ja se ne bojim za tebe i znam da možeš uprt i radit. A ti imaš prirodni šarm i mislim da ti to možeš pojačati i zapaliti. Samo pojačaj taj šarm i uči korake", poručio je Igor.

"Ona zvijezda je bila fenomenalna. Svaka čast! Što se tiče kickova možda bi trebalo malo poraditi na njima. Što se tiče onog što je mentor spomenuo, trebalo bi poraditi da bude manje tih žabaca jer bilo je močvarno", slikovit je bio Marko.

"Mislim da ti imaš jednostavno onaj X faktor koji treba u nastupu bilo kakvom. Ti imaš sportski duh i ne odustaješ tako lako pa samo hrabro tako dalje", istaknula je Franka.

Foto: Nova TV

Strastveni tango otplesali su Tara i Mateo i doplesali do 30 bodova ove nedjelje. "Bravo za ovaj tango, bio je i strastven i dinamičan, mislim da si ga iznijela do kraja sa stavom glumačkim, ali i plesačkim", istaknula je Larisa.

"Tara - tarantula - radile su noge pa zato. Još na vrh te tarantule si dodala karakterizaciju tanga Bravo!", slikovit je bio Igor.

"Već u drugoj epizodi ovakav ples otplesati, izgledalo je kao da se jako dobro zabavljate. Tek smo na početku pa sad dodaj gas do daske, sad bolje i jače", poručila je Franka.

"Ja ne ubijam pauke, bez brige. Odlična karakterizacija tanga, odličan rad stopalima, tehnika. No, malo si mu stala na krivu poziciju tijela, da si bila tamo gdje si trebala biti ocjena bi bila puno puno više gore", napomenuo je Marko.

Foto: Nova TV

Frano i Gabriela izveli su vatrenu salsu i za svoju izvedbu osvojili 31 bod. "Prošli put sam rekao da bi političari trebali plesati, sad bih rekao da bi nogometaši trebali plesati - Franka gledam te! Frano ovo je bilo sve, ti imaš točnost, plesnost, heklanje koracima, ali nadasve tu jednu ležernost. Ako su utakmice ovakve ja ću početi gledati utakmice", započeo je Igor.

"Frano skineš naočale i postaneš pravi latino zavodnik. Slažem se s Igorom u potpunosti. Imamo prave ambasadore kockica. Bravo!", objasnila je Franka.

"Meni je baš drago kad netko ovako dobro otpleše pa nam je lako davati komentare. Ovo je stvarno bio rastur, bio je stvarno dobro, razvalio si. Zabio si gooooooooooool", istaknula je Larisa.

"Naime ovaj tvoj sitan vez koji radiš potječe iz folklora, ali se savršeno uklopio u salsu. Odlična kretnja, a moram primijetiti da si odlično vodio partnericu. Mala samo zamjerka da moraš malo više raditi kroz kukove i koljena", zaključio je Marko.

Foto: Nova TV

Idući na redu bili su Dario i Helena koji su plesali slowfox. Za svoj ples dobili su 25 bodova. "Mislim da neće više trebati krasti ocjene jer je ovaj put bilo dosta sigurnije. Bili ste super napredovali ste i samo dalje u tom smjeru", započela je komentare Larisa.

"Jako dobro ti karakterno leži ovaj ples, bilo je otmjeno, galantno iako mrvicu ukočeno. Gdje god gledaš u studiju zamisli da gledaš u Helenu i sve će biti dobro", istaknula je Franka.

"Možda ti nalijepimo slike Helene po studiju. Štogod ti da taj žar iskoristi to. Ovo je bilo puno bolje nego prošli put. Važno mi je da ideš u pravom smjeru", poručio je Igor.

"Hvala bogu da za standardne plesove nisu potrebni kukovi. Vidi se da si po profilu pravi standardaš. Vidim da odlično slušaš svoju partnericu i savjetujem ti da sljedeći put više vodiš ti nju", zaključio je Marko.

Foto: Nova TV

Marco i Paula izveli su paso doble za koji su dobili ukupno 31 bod. "Toliko je divno vidjeti nekoga tko je tako beskompromisno svoj kao što si ti. Vidi se da si emotivno bio totalno unutra od kostima do scenografije. Bilo je jako, jako puno energije u ovom nastupu, možda na momente i previše, ali ti ćeš to naučiti obuzdati", poručila je Franka.

"Ja bih ti samo malo savjetovao malo samo da core snage. Toliko si dobar, super plešeš, samo neka bude još jače i stabilnije", istaknuo je Igor. "U plesu samo jedan savjet - rebra treba stisnuti, snaga je u centru tijela. Imaš sve iskoristi taj centar", poručila je Larisa.

"A moj behute! Prvo idu pohvale, facijalna ekspresija je ovog puta bila puno bolja. Ti si jedna goruća energija koja nije oblikovana, a treba biti. Kad imaš tu snagu trebaš je znati ukalupiti u centar tijela. Falilo je tenzije, izgledalo je jako živčano, moćno s jedne strane", zaključio je Marko.

Foto: Nova TV

Deniss i Jakov izveli su rumbu, a za svoj su nastup od žirija dobili 24 boda. "Ja bih kod tebe htjela dobiti ono što ti najvjerojatnije imaš kad crtaš na platnu. A to je da izađe neka preciznost kao ka crtaš. Imaš sve, senzualnost, te pokrete nekakve, ali fokus i žar mi fali. Manje je više i u detalje obrati pažnju i tu stavi fokus", istaknula je Larisa.

"Ti si jedna lijepa i mekana plesačica od glave do pete. No da bi bila odlična plesačica moraš popraviti stopala", rekao je Marko Ciboci pa izvadio plesne cipelice i pokazao Deniss na što točno misli.

"Stvarno navijam za tebe i želim vidjeti kako napreduješ i ovo sve što su oni spomenuli stoji, ali može još bolje. Mislim da imaš emociju, točnost u koracima još i fokus i imaš ti to", zaključio je Igor.

Foto: Nova TV

Fran i Rebecca plesali su slowfox i osvojili 18 bodova. Marko je za početak u svom stilu dao komentar na francuskom.

"Fran toliko ti želim reći puno pozitivniji komentar nego ovaj koji ću izreći. Tvoj ples je bio skroz ravan, trebaš dopustiti da ples uđe u tvoje tijelo. Kad bi pustio ples da prostruji kroz tvoje tijelo to bi došlo i do nas. Ja bih htjela da iskoristiš to što imaš,a to je tvoj šarm", poručila je Larisa.

"Pojačaj to, čak i ako koraci nisu točni, odi i pleši dalje", objasnio je Igor. "Prvo i osnovno oboje ste bili bolesni i niste stigli trenirati. Ali ima nešto u vama, jako ste simpatični. Fran moraš izvući još emocije. Bravo što niste izgubili motivaciju od prošle emisije", zaključila je Franka.

Foto: Nova TV

Emilija i Patrik plesali su jive i to na pjesmu 'Rock Me' s kojom je Emilija zajedno s grupom Riva predstavljala Jugoslaviju na Eurosongu 1989. i pobijedila. Ovog puta za izvedbu su dobili 26 bodova. "Mogu reći da je plesačica isplivala, dok nije počeo jive", započeo je Marko, a drugi su ga prekinuli.

"Da je taj ples bio uz nastup mi bi dvaput pobijedili! Na Eurosongu su nastupi sveobuhvatni, a ja mislim da je ovaj nastup sveobuhvatan. Meni je bilo predobro", oduševljena je bila Larisa. "Ja se nadam da su i gledatelji doma osjetili barem trunku energije. Baš se vidjelo da si bila jako sretna. Za razliku od prošlog puta vidi se velika razlika", istaknula je Franka.

"Ja bih rekao da je ovo bilo jako, jako dobro, Od početka do kraja si imala taj nastup, ali kako si ti vladala scenom. Ja volim kad ti vladaš, samo tako dalje", zaključio je Igor.

Foto: Nova TV

Daria i Ivan plesali su cha chu i dobili 26 bodova. "Ja imam osjećaj da si ti danas bila stopljenija s muzikom. Da si plesala danas puno bolje. Obično svima govorim hajde malo digni se, malo pojačaj, ali tebi trebam reći obrnuto. Veselim se tvom daljem napretku", poručio je Igor.

"Vi ste opet bili jako ambiciozni, to je vaš nekakav stil. Igor je pričao o tome da se trebaš opustiti, ali ja bih pohvalila to koliko si opuštena i koliko težiš savršenstvu. Meni je to divno za gledati", istaknula je Franka.

"Moram reći da te volim i uživam gledati i da mogu isključiti mozak da ne percipira tehniku vjerojatno bih ti dao deset. Moraš jako paziti da su nogice ravne i da ne izletiš iz ritma. Ostavi mi ovaj prvi dojam", poručio je Marko.

Foto: Nova TV

Mario i Helena plesali su slow fox i osvojili 30 bodova. "Jako se dobro nadopunjujete, bilo je tu sitnih nedostataka, ali zanemarit ćemo ih. Meni je važno da vi imate tu dobru simbiozu i to sve pokriva", započela je Larisa.

"Razoruža me sam nastup i ova koreografija naprosto leti preko podija - hvala Helena, ali apsolutno Mario i zbog tebe", poručio je Igor. "Po meni jedan od kompletnijih parova večeras. Možda ti je izraz lica bio konstantan kroz cijeli nastup, a još više osjeti glazbu i pokret kroz taj izraz. Već si nas dovoljno iznenadio, ali ima toga još", istaknula je Franka.

"Ja ne znam što ova Franka priča jer standardni plesovi moraju biti baš ovakvi kako si ti otplesao. Molim te odi sad da ostanem u svojoj reputaciji", redao je Marko pohvale.

Foto: Nova TV

Publici i žiriju večeras su se posljednji predstavili Petra i Damir. Za izvedbu cha che osvojili su 24 boda. "Petra užitak te gledati kako zračiš, tvoja toplina zaokupira gledatelja i onda ako mi padne koncentracija padne mi pogled na stopala i vratim se u svoje stanje. Malo popravi ta stopala sa ritmom, gore se nema što više raditi", započeo je Marko i opet pokazao primjerom na cipelama.

"Ja bih se složio, te poze su ti super, ali ako nije točan taj korak onda imaš tendenciju padati", objasnio je Igor.

"Postavili ste si jako visoku ljestvicu, tu je bilo malo nesigurno, ali nekako mi se dopada ta tvoja interpretacija. Imaš tu plesnost i pokriješ te nedostatke", istaknula je Larisa.

"Nekako je nezahvalno kad nastupaš zadnji, dogodi se da ima malo nesigurnosti, a to nije ništa što se ne može riješiti. Ti imaš tu pozitivu, prekrasno te gledati i molim te samo zadrži to", zaključila je Franka.

Foto: Nova TV

VIDEO Marica (74) i Mijat (77) žele upoznati Let 3 pa idu u Liverpool autostopom