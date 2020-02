Ivanka o Dušanu: 'Htjela bih se 'draškati' s njim. Ja bih mu dobacivala, on bi mi uzvraćao'

U večerašnjoj epizodi nove sezone emisije 'Ljubav je na selu' farmeri su konačno upoznali potencijalne odabranice koje su im pisale. Dobro raspoložene i prilično samouvjerene dame dobro su se zabavljale čak i prije polaska na odredište, a među njima su bila i neka dobro poznata lica, kao što su Martina Serdar, Marijana Črlenec, Ines Petrić ili pak Sandra Škrinjar.

''Ja sam vrlo izravna i imam nešto od mladića iz srednjeg vijeka u sebi, a to prolazi kod mladih muškaraca'', komentirala je i gledateljima znana kuma Nevenke Bekavac Ivanka Milutinović. S druge strane, i farmeri su s nestrpljenjem čekali dolazak dama. ''Moramo ostati ovako složni da nam djevojke ne pomrse konce'', nazdravili su momci današnjem upoznavanju.

Marijana je pozdravila okupljene dame pa ih podsjetila na tzv. ''zlatne djevojke'', kandidatkinje koje je zajedno s produkcijom odabrala za farmere, gledajući pritom sve karakteristike, želje i osobine koji im najbolje odgovaraju. ''Zlatne djevojke'' prolaze prvi eliminacijski krug i tako si povećavaju šanse za odlazak na imanja.

Foto: RTL

Prva dama koju je Marijana prozvala i ''zlatna djevojka'' farmera Valtera Krastića bila je Sandra Medaković. ''E, Marijana, zadavit ću te'', komentirala je iznenađeno. Titulu Hakijine ''zlatne djevojke'' Marijana je dodijelila Nataši Puhalo, što se nekima baš i nije svidjelo. Gorana Vušurović proglašena je Dušanovom ''zlatnom djevojkom''. ''Ja nemam konkurenciju, ja ću njima biti konkurencija'', poručila je.

''Ostala je još samo jedna cvjetna ogrlica jer Josipova 'zlatna djevojka' danas nije mogla biti s nama, što ne znači da će nam se pridružiti sutra'', poručila je Marijana. Zadnja ''Zlatna djevojka'', ona Mire Vojvodića, postala je Tatjana Štulina.

Nakon odabira bilo je vrijeme za popravljanje šminke i biranje krpica jer na redu su prvi susreti s farmerima, tzv. brzi spojevi.

Prvi na redu bio je Hakija, koji je odmah iskoristio priliku pa svoje dame pitao za godine, a potpuno ga je šokirala Nikolina Sajević koja je priznala da joj je tek 18. ''Meni godine nisu nikakav problem'', kazala je Nikolina pa dodala, ''Možda sam se malo zaljubila''. Marijanu Črlenec zanimalo je kako se Hakija snalazi u kuhinji. ''Rekao si da ako djevojka ne zna kuhati, ti ćeš! Znaš li raditi pitu?'' upitala je. ''Ma ja sam ekspert u kuhinji'', pohvalio se Hakija.

Foto: RTL

Došlo je vrijeme i da Miro konačno upozna dame, a njihove godine i iskustvo sa seoskim poslovima ono je što ga je najviše zanimalo. Njegove su djevojke priznale da je dosta sramežljiv, no vesele se sljedećem susretu s njim. Sljedeći je na red došao samozatajni Dušan, a njegova prva dama, Sandra Škrinjar, priznala je da se njih dvoje znaju već od malih nogu. ''Znam neke teške stvari koje je proživio u životu, on isto tako zna moje... Nismo se stvarno jako dugo vidjeli'', rekla je. Dušanu je teško polazilo za rukom smisliti pitanja za djevojke, ali potpuno ga je bez riječi ostavila Ivanka Milutinović. ''Dušan je vrlo malecki, imala sam osjećaj da bih ga mogla pojesti za doručak'', rekla je Ivanka pa ga upitala kako mu se svidjelo njegovo pismo. ''Bilo mi je čudno, ništa nisam shvatio iz njega'', prisjetio se mladi farmer.

''Htjela bih se na bazi pogleda 'draškati' s njim. Ja bih mu dobacivala, on bi mi uzvraćao. To je uprizorio na prvom susretu, odmah mi je vratio ping-pong. Dakle, on to može'', u svom je stilu opisala prvi susret Ivanka. Kako će proći Josipovi i Valterovi prvi susreti s damama i što će sve isplivati na površinu na prvom zajedničkom tulumu sezone, ne propustite doznati već sutra od 21 sat u novoj sezoni emisije 'Ljubav je na selu'.