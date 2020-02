Vita Maslačak vraća se u 'Ljubav je na selu': Pun mi je kufer tipova koji pričaju o seksu

Vjerni obožavatelji RTL-ovog showa "Ljubav je na selu" dobro se sjećaju Vite Maslačak koje je u showu sudjelovala u nekoliko

navrata, a sada u 12. sezoni se opet vraća u show.

U ovoj sezoni odlučila se pojaviti pod pseudonimom Ivanka Milutinović i cilj joj je unijeti nemir među ostale kandidatkinje. U razgovoru za RTL rekla je kako njezina ljubav s 15 godina mlađim muškarcem za kojeg se planirala udati na kraju nije uspjela, ali otkrila je što traži kod muškaraca.

-U muškarcu tražim odvažnog i hrabrog partnera koji je posvećen vezi i stvarnosti koja jest i koji je spreman sve učiniti za mene, kao i ja za njega. Netko je rekao da su samo kipovi takvi, posebno oni od kamena, no ja u to ne vjerujem. Uglavnom nailazim na malaksale, iscrpljene, anemične i malodušne tipove i sve me to jako tišti. Još češće na one arogantne i prgave, ili šute ili samo pričaju o seksu i svojoj nesreći. A toga mi je pun kufer. - rekla je ova diplomirana pravnica i likovna umjetnica.

Za vjenčanje koje je planirala prije tri godine već je imala i vjenčanicu koju sada nosi kada ide u šetnju ili na kavu.

- Sad je već došlo vrijeme za neku novu, futurističkog tipa. Možda će biti crna reciklirana jer volim reciklažu i vrlo sam aktivistički raspoložena po tom pitanju.- kaže Vita.