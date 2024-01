Hrvatica koja želi predstavljati Srbiju na Euroviziji odgovorila na kritike: 'Primitivno. Pobijedit ću iz inata'

Srpski javni servis RTS nedavno je objavio je tko je u užem izboru za njihovog predstavnika. Na popisu su brojna poznata lica, a među izvođačima se našla i hrvatska pjevačica Martina Vrbos koja će izvesti pjesmu 'Da me voliš'. Martina Vrbos već godinama živi u Srbiji gdje se udala za Beograđanina Bogoljuba Vidakovića. Vrbos je bila prilično odsutna s estrade i izgleda da je ovo njezin novi pokušaj povratka.

Nakon što je otkriveno da će se Martina natjecati za Srbiju, brzo su krenuli neki negativni komentari na njen račun. Pjevačica koja se nikada nije libila reći što misli - pa je tako javno izjavila da voli njihovog predsjednika Vučića - sada je odgovorila na komentare.

"Hrvatica sam, ali i državljanka Republike Srbije u kojoj živim više od desetljeća. To je zemlja u kojoj su rođena moja djeca. Da nije primitivne politizacije na svim razinama, pa i na nivou muzike i zabave, tamo gdje ne bi trebalo biti slučajno, nitko nikome ne bi postavio takvo pitanje, pa ni mediji. Pobijedit ću iz inata i predstavljat ću svoju Srbiju u Malmöu srcem! Dosta je bilo!", rekla je Martina za medije.

VEZANI ČLANCI:

Glazbenica je dok je živjela u Hrvatskoj, bila poznata po pomalo kontroverznom ponašanju, ali i dobrom glasu i zanimljivim scenskim nastupima. Ipak, ono što je najviše intrigiralo javnost bila je njezina neprekidna borba s kilogramima za koje je jedno vrijeme govorila da je smetaju, te je svoje obline rado pokazivala, no u jednom trenutku ta ju je faza prošla i odlučila se s njima uhvatiti u koštac te je došla do zavidno vitke linije. Svoju težinu često je ranije krivila za to što se nije uspjela ''prodati'' široj publici.

GALERIJA Pogledajte kako je Martina Vrbos izgledala na početku karijere

U to vrijeme hodala je s osobnim trenerom Branimirom Medićem Medom koji joj je pomogao skinuti čak 30 kilograma, a upoznali su se preko njezina prijatelja Marka Lasića Nereda. Iako je u prvom trenutku pomislila da je Branimir najvjerojatnije zauzet, trener ju je poljubio i postali su par te su se 2010. čak i zaručili. U jednom intervjuu izjavila je kako se Branimir pomirio s tim što je ona nekad neuredna i aljkava, no ipak su prekinuli. Kasnije se zaljubila u crnogorskog poduzetnika Alberta Camaja s kojim je prekinula 2012. nakon koncerta Cece Ražnatović, pisali su tada srpski mediji.

Nakon ovih brodoloma pravu ljubav pronašla je u Beograđaninu kojeg je dugo skrivala od javnosti, riječ je o Bogoljubu Vidakoviću koji je pet godina mlađi od pjevačice i s kojim je dobila sinčića Kostu, a kasnije i kćerkicu Milu. Martina je aktivna na društvenim mrežama, ponajviše na Instagramu, gdje ima tek nešto više od 2000 pratitelja i svakodnevno objavljuje fotografije obiteljske idile.

VIDEO Zdenka Kovačiček: 'Kći se razvela ove godine, sve je to utjecalo na moje zdravlje'