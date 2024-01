Brat našeg popularnog glazbenika i njegova supruga odluku o vjenčanju donijeli su nakon samo tri dana veze

Miron Hauser, brat našeg proslavljenog violončelista Stjepana Hausera u rujnu prošle godine uplovio je u bračnu luku sa zaručnicom Anom Štanfel, inače vlasnicom privatne ordinacije opće i abdominalne kirurgije u Zagrebu. Kada su se vjenčali Miron koji je dirigent i trombonist na društvenim mrežama je otkrio kako su se vjenčali, a sada su otkrili kako su to odluku donijeli kroz samo tri dana poznanstva.

- Anu sam prvi put kontaktirao putem društvenih mreža u vrijeme pandemije koronavirusa u vezi nekog zdravstvenog pitanja i ostali smo u kontaktu. Točnije počeo sam je pozivati na sve svoje koncerte, ali se ona nikad niti na jednom od njih nije pojavila - ispričao je Miron u razgovoru za Gloriju. Otkrio je kako mu je prošlo ljeto Ana onda poslala poruku i pohvalila njegov modni odabir za jedan koncert i rekla kako joj je žao što se nisu upoznali. Dan kasnije stigao je do njezine ordinacije rano ujutro.

- Ana je otvorila vrata, a ja sam je automatski zagrlio i više je nisam puštao...- ispričao je glazbenik, a njegova supruga je dodala:

- Uporan je, nije me puštao godinama, a onda mi se pojavio na vratima. Uz to fenomenalno svira, dobro pleše, ludo je zabavan i opušten, a čita me kao knjigu. O odnosu sa svojim mlađim bratom Stjepanom svojedobno je progovorio i za hrvatske medije. – On se više eksponira tamo gdje ima više konzumenata, a ja smatram da sam jednako eksponiran. Ne u široj javnosti, ali u glazbenim krugovima svakako – istaknuo je Miran za In magazin Nove TV. Otkrio je i kako savjete svog popularnog brata uglavnom ne sluša.

– Mi smo braća, tako da se savjeti braće redovito ne slušaju. Sve i da dajemo savjete jedan drugome, ne znam što bismo time postigli – rekao je Miron i dodao kako ipak misli da Stjepan voli čuti ono što mu on ima reći. Studirao je u Austriji, a tijekom studija nerijetko je zarađivao svirajući po svadbama. - Vrlo često dobili bismo angažman za neku svadbu, no te su svadbe potpuno drukčije, to je nekakav koktel popodne u nekoj bašti, nema ono... odojak do sedam ujutro – smije se Hauser. Baš kao i Stjepan i on ima viziju svog puta, a upravo je to najvažnije za daljnji napredak.

