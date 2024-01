Domaća pjevačica objavila da joj kći trpi vršnjačko nasilje: 'Neće ići. To su i meni napravili'

Članica grupe Feminnem Nika Antolos (34) odnedavno je novo pojačanje u eteru Happy FM-a. Radijska voditeljica javnosti je poznata po svojoj direktnosti i otvorenosti, a sada je progovorila i o kćeri koja trpi vršnjačko nasilje.

"Nešto se dogodi u roditelju kad je bullying nad tvojim djetetom u pitanju. Prvo se vodiš praštanjem, a onda se pretvoriš u zmaja. I kreneš učiti dijete istom. Vodila sam se uvijek onom: ‘Nikad prva! Ali braniti se moraš.‘ Sad sam dodala: ‘čime i kako god odlučiš u tom trenu da je potrebno", započela je Nika svoju objavu pa zatim dodala da ona kćer nikada nije udarila. Također, rekla je kako je ona majka "koja se vodila razgovorom i koja smatra da je uspjela sagraditi neisfrustriranu, nježnu, empatičnu, punu humora i radosti djevojčicu.

"I sad mi tu njezinu čarobnu svjetlost netko gasi cipelama. Neće ići. To su i meni napravili. Iako su mislili da me gaze, zapravo su me gradili. No kad ti je dijete od svojih 10 godina čak četiri puta maltretirano od strane vršnjaka, pod izlikom da to ne ide preko noći, vjerujte mi, mama je toliko luda trenutno da je spremna na SVE da zaštiti svoje malo", dodala je.

"A kad preraste tuđe zanemarivanje svog djeteta u moj problem, onda ga ja krenem i rješavati. Sada idemo svim oruđem. Ovdje dvoje djece treba pomoć. Svako različitog žanra. Ljudi misle da ako za sebe šutim na tuđe izvrnute postupke, da ću isto činiti kad je Sia u pitanju. Krivo. Samo me gledajte", završila je Antolos svoju objavu.

U komentarima su joj se javili pratitelji puni podrške za situaciju.

Podsjetimo, nakon što joj je dijagnosticirana autoimuna bolest multipla skleroza, Nika je bez ustručavanja govorila o svojoj borbi i bilježila svaki hitni posjet bolnici. Srećom, to je iza nje, a ispred nje radijski mikrofon i posao o kojem je godinama maštala. Zajedno s kolegom Elvisom Mehičićem svakog jutra od 7 do 11 u "Happy jutru" razbuđuje Hrvatsku, i to svakog radnog dana.

